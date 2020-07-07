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Главред "Коммерсанта" прокомментировал задержание Сафронова
Главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин сообщил РИА Новости, что у него нет никаких предположений о том, с чем может быть связано задержание... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:11
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
происшествия
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353
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, происшествия

Главред "Коммерсанта" прокомментировал задержание Сафронова

11:25 07.07.2020 (обновлено: 12:11 07.07.2020)
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© Фото : страница Ивана Сафронова на FacebookИван Сафронов
Иван Сафронов
© Фото : страница Ивана Сафронова на Facebook
Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин сообщил РИА Новости, что у него нет никаких предположений о том, с чем может быть связано задержание экс-журналиста издания, советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова.
Ранее в пресс-службе Роскосмоса заявили, что Сафронова задержали по статье о государственной измене, это не касается его работы в госкорпорации.
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"Нет, (предположений) нет. Откуда я могу это знать, зачем я буду фантазировать?" - ответил Желонкин на вопрос РИА Новости о том, есть ли у него предположения о возможных причинах задержания Сафронова.
На вопрос о том, проходят ли в издании сейчас проверки, Желонкин также ответил отрицательно.
Он также заявил, что не знает, связано ли задержание Сафронова с его статьей в "Коммерсанте" о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. Этот материал спровоцировал угрозы применения санкций со стороны США в адрес Египта. Как сообщала газета The Bell, позднее в отношении издания было возбуждено дело о разглашении гостайны, а статья была удалена из-за недостаточности проверки фактов.
"С нами никто не контактировал", - подчеркнул Желонкин.
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В свою очередь бывший главный редактор "Коммерсанта" Сергей Яковлев сказал РИА Новости, что "не готов отвечать на вопрос" о том, были ли у Сафронова публикации, которые могли бы раскрыть гостайну.
Он также заявил, что не может поверить в то, что Сафронов совершил что-то, что могло бы расцениваться как госизмена.
В пресс-службе госкорпорации сообщили также, что сейчас проводятся следственные мероприятия, и "Роскосмос" оказывает всяческое содействие следственным органам.
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосПроисшествия
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