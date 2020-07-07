Главред "Коммерсанта" прокомментировал задержание Сафронова

Ранее в пресс-службе Роскосмоса заявили, что Сафронова задержали по статье о государственной измене, это не касается его работы в госкорпорации.

"Нет, (предположений) нет. Откуда я могу это знать, зачем я буду фантазировать?" - ответил Желонкин на вопрос РИА Новости о том, есть ли у него предположения о возможных причинах задержания Сафронова.

На вопрос о том, проходят ли в издании сейчас проверки, Желонкин также ответил отрицательно.

Он также заявил, что не знает, связано ли задержание Сафронова с его статьей в "Коммерсанте" о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. Этот материал спровоцировал угрозы применения санкций со стороны США в адрес Египта. Как сообщала газета The Bell, позднее в отношении издания было возбуждено дело о разглашении гостайны, а статья была удалена из-за недостаточности проверки фактов.

"С нами никто не контактировал", - подчеркнул Желонкин.

В свою очередь бывший главный редактор "Коммерсанта" Сергей Яковлев сказал РИА Новости, что "не готов отвечать на вопрос" о том, были ли у Сафронова публикации, которые могли бы раскрыть гостайну.

Он также заявил, что не может поверить в то, что Сафронов совершил что-то, что могло бы расцениваться как госизмена.