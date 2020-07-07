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Россияне с послаблением карантина стали чаще покупать машины
Россияне с постепенным смягчением карантинных мер по коронавирусу стали чаще покупать машины, а продавцы охотнее закупают товар, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:20
челябинск
новороссийск
краснодарский край
экономика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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челябинск, новороссийск, краснодарский край, экономика

Россияне с послаблением карантина стали чаще покупать машины

11:20 07.07.2020
252
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Россияне с постепенным смягчением карантинных мер по коронавирусу стали чаще покупать машины, а продавцы охотнее закупают товар, сообщила РИА Новости пресс-секретарь одной из крупнейших в России баз объявлений о продажах автомашин Drom.ru Елизавета Олофинская.
"Первая половина текущего года стала тяжелой для автомобильной отрасли: скачок курса доллара, пандемия коронавируса и ограничение передвижения в регионах страны снизили покупательскую способность россиян и, как следствие, спрос на машины. Большинство авторынков месяцами простаивали без движения", - сообщила Олофинская.
По её словам, на сегодняшний день хуже всего обстоят дела на авторынках Дагестана, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Омской области, Красноярского края и Иркутской области. Здесь заработали торговые площадки, но стоянки стоят полупустые, покупателей мало.
"Исключение – Ставрополь. В первую неделю после отмены режима самоизоляции количество покупателей было практически на уровне докарантинного периода. Авторынки оживают в Воронеже, Саратове, Кемерово, Казани, Тольятти и Ростове-на-Дону. Говорить о буйной торговле рано. Тем не менее, "застоявшиеся" из-за пандемии автомобили находят хозяев, но места не спешат заполняться другими экземплярами зарубежного и отечественного автопрома", - отметила собеседница агентства.
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Она добавила, что самая благоприятная обстановка в Улан-Уде, Симферополе, Новосибирске и Чебоксарах. Темп торговли там стабилизируется и близок к обычному в это время. В Челябинске, Владивостоке много покупателей и больший выбор машин. В Екатеринбурге июнь стал месяцем роста продаж автомобилей с пробегом. При этом в Новороссийске многие продавцы подняли цены выше средней по рынку.
"Ситуация на авторынках по стране неоднородная, но позитивные изменения налицо. Основная причина – это снятие в регионах строгого режима самоизоляции. Покупатели вернулись на площадки, а продавцы смелее инвестируют в товар. По нашим данным, сейчас в ходу недорогие автомобили, стоимостью до 500 тысяч рублей", – рассказала Олофинская.
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ЧелябинскНовороссийскКраснодарский крайЭкономика
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