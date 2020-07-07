Россияне с послаблением карантина стали чаще покупать машины

"Исключение – Ставрополь. В первую неделю после отмены режима самоизоляции количество покупателей было практически на уровне докарантинного периода. Авторынки оживают в Воронеже, Саратове, Кемерово, Казани, Тольятти и Ростове-на-Дону. Говорить о буйной торговле рано. Тем не менее, "застоявшиеся" из-за пандемии автомобили находят хозяев, но места не спешат заполняться другими экземплярами зарубежного и отечественного автопрома", - отметила собеседница агентства.