В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

Почему мы все чаще болеем раком? И где искать лечение?

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что прирост значения заболеваемости на 100 тысяч человек за последние пять лет составил почти 12%. При этом смертность от рака сократилась почти на 4%.