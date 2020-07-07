В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

ПЯТИГОРСК, 7 июл — РИА Новости. В Северной Осетии умер больной лейкозом мальчик, со счета на лечение которого мошенники украли 500 тысяч рублей. Об этом сообщается в официальном аккаунте по сбору средств в инстаграме.
"Весь мир объединился, чтобы помочь Али встретить здоровое будущее, за что спасибо вам большое, добрые люди! Но сегодня в 2:00 ночи нашего Тигренка Али не стало. Он отправился в лучший мир! Он ждал семь месяцев", — говорится в сообщении.
30 июня, 22:46Сказано в эфиреПочему мы все чаще болеем раком? И где искать лечение?Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что прирост значения заболеваемости на 100 тысяч человек за последние пять лет составил почти 12%. При этом смертность от рака сократилась почти на 4%.
В середине июня североосетинское МВД сообщило о задержании преступников, похитивших деньги со счета ребенка. Как выяснилось, 1 июня маме мальчика позвонил неизвестный мужчина, который заявил, что готов перевести на лечение четыре миллиона рублей, но для этого нужно оплатить комиссию в 500 тысяч. Женщина перевела деньги, а когда поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.
Полицейские установили, что мошенники звонили из Оренбургской области. В организации преступления подозревают мужчину 1992 года рождения, который отбывает наказание за аналогичное мошенничество, а ранее работал директором областного фонда детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.
27 февраля, 15:29Онколог развеял самые распространенные мифы о раке