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В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение
В Северной Осетии умер больной лейкозом мальчик, со счета на лечение которого мошенники украли 500 тысяч рублей. Об этом сообщается в официальном аккаунте по... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:51
республика северная осетия - алания
оренбургская область
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
республика северная осетия - алания, оренбургская область, происшествия

В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

11:18 07.07.2020 (обновлено: 12:51 07.07.2020)
42763
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 7 июл — РИА Новости. В Северной Осетии умер больной лейкозом мальчик, со счета на лечение которого мошенники украли 500 тысяч рублей. Об этом сообщается в официальном аккаунте по сбору средств в инстаграме.

"Весь мир объединился, чтобы помочь Али встретить здоровое будущее, за что спасибо вам большое, добрые люди! Но сегодня в 2:00 ночи нашего Тигренка Али не стало. Он отправился в лучший мир! Он ждал семь месяцев", — говорится в сообщении.

Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
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Почему мы все чаще болеем раком? И где искать лечение?Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что прирост значения заболеваемости на 100 тысяч человек за последние пять лет составил почти 12%. При этом смертность от рака сократилась почти на 4%.
В середине июня североосетинское МВД сообщило о задержании преступников, похитивших деньги со счета ребенка. Как выяснилось, 1 июня маме мальчика позвонил неизвестный мужчина, который заявил, что готов перевести на лечение четыре миллиона рублей, но для этого нужно оплатить комиссию в 500 тысяч. Женщина перевела деньги, а когда поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.
Полицейские установили, что мошенники звонили из Оренбургской области. В организации преступления подозревают мужчину 1992 года рождения, который отбывает наказание за аналогичное мошенничество, а ранее работал директором областного фонда детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.
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Республика Северная Осетия - АланияОренбургская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Мужику следует добавить срок за умышленное убийство с отягчающими.
7 июля, 12:53
caxoh
17200002
До 6-ти лет лишения свободы.. А пацан умер. Справедливо..
7 июля, 12:35
vvi.alexeeff2016
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