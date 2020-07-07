Кабмин оценил проект о досрочной пенсии для противопожарных служб

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала проект о праве на досрочную страховую пенсию по старости для работников региональных противопожарных служб, говорится в отзыве комиссии, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Проект подготовлен депутатом от ЛДПР Ярославом Ниловым и сенатором Сергеем Леоновым.
"Реализация законопроекта приведет к увеличению расходных обязательств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета. При этом законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств, что не соответствует требованиям статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в отзыве правительственной комиссии.
Отмечается также, что сейчас в соответствии со статьей 30 закона "О страховых пенсиях" право на досрочное назначение страховой пенсии по старости установлено для лиц, проработавших на должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) МЧС России.
Комиссия правительства полагает, что предлагаемые законопроектом изменения не согласуются с концепцией закона "О страховых пенсиях", предусматривающей сохранение права на досрочное пенсионное обеспечение только за теми категориями граждан, которым такое право предоставлялось ранее действовавшим законодательством.