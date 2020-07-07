Кабмин оценил проект о досрочной пенсии для противопожарных служб

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала проект о праве на досрочную страховую пенсию по старости для работников региональных противопожарных служб, говорится в отзыве комиссии, который имеется в распоряжении РИА Новости.