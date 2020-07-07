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Кабмин оценил проект о досрочной пенсии для противопожарных служб
Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала проект о праве на досрочную страховую пенсию по старости для работников региональных... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:16
россия
ярослав нилов
лдпр
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общество
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россия, ярослав нилов, лдпр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

Кабмин оценил проект о досрочной пенсии для противопожарных служб

11:16 07.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала проект о праве на досрочную страховую пенсию по старости для работников региональных противопожарных служб, говорится в отзыве комиссии, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Проект подготовлен депутатом от ЛДПР Ярославом Ниловым и сенатором Сергеем Леоновым.
"Реализация законопроекта приведет к увеличению расходных обязательств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета. При этом законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств, что не соответствует требованиям статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в отзыве правительственной комиссии.
Отмечается также, что сейчас в соответствии со статьей 30 закона "О страховых пенсиях" право на досрочное назначение страховой пенсии по старости установлено для лиц, проработавших на должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) МЧС России.
Комиссия правительства полагает, что предлагаемые законопроектом изменения не согласуются с концепцией закона "О страховых пенсиях", предусматривающей сохранение права на досрочное пенсионное обеспечение только за теми категориями граждан, которым такое право предоставлялось ранее действовавшим законодательством.
Возле здания Дома правительства Российской Федерации
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РоссияЯрослав НиловЛДПРМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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