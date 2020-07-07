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Актеры "Чужестранки" написали на карантине книгу о Шотландии
Звезда сериала "Чужестранка" Сэм Хьюэн (Джейми Фрейзер) рассказал, что написал на карантине в соавторстве с коллегой по шоу Грэмом Мактавишем (Дугал Маккензи)... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:39
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353
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коронавирус covid-19, книги, новости культуры, шотландия, великобритания, сша

Актеры "Чужестранки" написали на карантине книгу о Шотландии

13:39 07.07.2020
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© Sony Pictures Television (2014 – ...)Кадр из сериала "Чужестранка"
Кадр из сериала Чужестранка
© Sony Pictures Television (2014 – ...)
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Звезда сериала "Чужестранка" Сэм Хьюэн (Джейми Фрейзер) рассказал, что написал на карантине в соавторстве с коллегой по шоу Грэмом Мактавишем (Дугал Маккензи) книгу Clanlands, сообщает RadioTimes.
По информации издания, актеры впервые встретились во время работы над исторической фэнтезийной драмой и с тех пор стали близкими друзьями. Позже они отправились в путешествие по Шотландии, чтобы углубиться в историю их родины.

"В книге мы рассказываем об истории, культуре, личной жизни, актерском мастерстве, дружбе и многом другом", — написал Хьюэн в твиттере.

Ожидается, что работу Сэму Хьюэна и Грэма Мактавишема возьмут за основу новой программы о путешествиях под названием Men in kilts ("Мужчины в килтах"), которую будут транслировать на канале Starz в США.
Выпуск книги запланирован на 5 ноября в Великобритании, но предзаказ можно сделать уже сейчас в некоторых интернет-магазинах.
Пятый сезон "Чужестранки" завершился еще в мае. По информации RadioTimes, шестой уже находится в разработке, но пока неизвестно, когда начнутся съемки, учитывая непростые обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса.
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