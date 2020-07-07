Актеры "Чужестранки" написали на карантине книгу о Шотландии

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Звезда сериала "Чужестранка" Сэм Хьюэн (Джейми Фрейзер) рассказал, что написал на карантине в соавторстве с коллегой по шоу Грэмом Мактавишем (Дугал Маккензи) книгу Clanlands, Звезда сериала "Чужестранка" Сэм Хьюэн (Джейми Фрейзер) рассказал, что написал на карантине в соавторстве с коллегой по шоу Грэмом Мактавишем (Дугал Маккензи) книгу Clanlands, сообщает RadioTimes.

Available now for preorder!@grahammctavish and I have written about our road trip around Scotland. History, culture, our personal lives, Acting, friendship and everything in between!



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So excited for you to read!😘 pic.twitter.com/kyozhp5okl — Sam Heughan (@SamHeughan) July 6, 2020

По информации издания, актеры впервые встретились во время работы над исторической фэнтезийной драмой и с тех пор стали близкими друзьями. Позже они отправились в путешествие по Шотландии, чтобы углубиться в историю их родины.

"В книге мы рассказываем об истории, культуре, личной жизни, актерском мастерстве, дружбе и многом другом", — написал Хьюэн в твиттере.

Ожидается, что работу Сэму Хьюэна и Грэма Мактавишема возьмут за основу новой программы о путешествиях под названием Men in kilts ("Мужчины в килтах"), которую будут транслировать на канале Starz в США.

Выпуск книги запланирован на 5 ноября в Великобритании, но предзаказ можно сделать уже сейчас в некоторых интернет-магазинах.