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В ООН назвали два сценария для мира после пандемии коронавируса
Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал в шведском издании Aftonbladet о двух сценариях, которые ждут мир после пандемии коронавирусной инфекции. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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В ООН назвали два сценария для мира после пандемии коронавируса

11:12 07.07.2020 (обновлено: 12:50 07.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал в шведском издании Aftonbladet о двух сценариях, которые ждут мир после пандемии коронавирусной инфекции.
Первый, оптимистический вариант подразумевает, что страны справятся с нынешней ситуацией. Северные государства разработают успешный план восстановления, а развивающиеся — получат помощь. При этом Гутерреш выразил надежду на то, что вакцина от коронавируса появится в течение девяти месяцев и будет доступной для всех. По его мнению, если события будут развиваться именно таким образом, а экономика начнет восстанавливаться, то через два-три года мир сможет вернуться к нормальному состоянию.
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Если же государства не скоординируют действия, возможен пессимистичный сценарий, считает генсек ООН. По его мнению, будут возникать все новые вспышки вируса, а ситуация в развивающихся странах ухудшится. Возможен и вариант, когда работа над вакциной затянется или за нее начнется жесткая конкуренция и она достанется странам, у которых больше экономических возможностей.
"Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия", — подчеркнул Гутерреш.
Кроме того, считает он, в таком случае каждая страна будет жить самостоятельно, а мир не сможет организовать единое управление для решения общих проблем. В результате, предупреждает генсек, может наступить глобальная депрессия, которая продлится как минимум пять-семь лет, прежде чем сформируется "новая нормальность". По мнению Гутерреша, сейчас трудно сказать, в каком направлении двигается мир, но он призывает делать все возможное и готовиться к худшему. Пандемия должна показать, что нужно изменить поведение, а разделение сейчас опасно для всех, отмечает генсек.
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Он уверен, что справиться с общемировыми трудностями можно только при помощи более крепких институтов глобального управления и международного сотрудничества, методы которого, по его мнению, следует пересмотреть, чтобы ООН и ее органы, Всемирный банк, МВФ и региональные организации работали более тесно.
Генсек ООН призвал мировых лидеров сплотиться, чтобы взяться за решение мировых проблем и обеспечить международным организациям возможность действовать. Это, по его словам, позволит "успешно пройти величайшее испытание нашего времени".
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается 11,3 миллиона инфицированных, 532 тысячи из них умерли. Больше всего заболевших в США, Бразилии и Индии.
В России число случаев заражения превысило 694 тысячи, почти десять с половиной тысяч человек скончались, 463 тысячи вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми >>
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