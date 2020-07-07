В ООН назвали два сценария для мира после пандемии коронавируса

Первый, оптимистический вариант подразумевает, что страны справятся с нынешней ситуацией. Северные государства разработают успешный план восстановления, а развивающиеся — получат помощь. При этом Гутерреш выразил надежду на то, что вакцина от коронавируса появится в течение девяти месяцев и будет доступной для всех. По его мнению, если события будут развиваться именно таким образом, а экономика начнет восстанавливаться, то через два-три года мир сможет вернуться к нормальному состоянию.

Если же государства не скоординируют действия, возможен пессимистичный сценарий, считает генсек ООН . По его мнению, будут возникать все новые вспышки вируса, а ситуация в развивающихся странах ухудшится. Возможен и вариант, когда работа над вакциной затянется или за нее начнется жесткая конкуренция и она достанется странам, у которых больше экономических возможностей.

"Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия", — подчеркнул Гутерреш.

Кроме того, считает он, в таком случае каждая страна будет жить самостоятельно, а мир не сможет организовать единое управление для решения общих проблем. В результате, предупреждает генсек, может наступить глобальная депрессия, которая продлится как минимум пять-семь лет, прежде чем сформируется "новая нормальность". По мнению Гутерреша, сейчас трудно сказать, в каком направлении двигается мир, но он призывает делать все возможное и готовиться к худшему. Пандемия должна показать, что нужно изменить поведение, а разделение сейчас опасно для всех, отмечает генсек.

Он уверен, что справиться с общемировыми трудностями можно только при помощи более крепких институтов глобального управления и международного сотрудничества, методы которого, по его мнению, следует пересмотреть, чтобы ООН и ее органы, Всемирный банк, МВФ и региональные организации работали более тесно.

Генсек ООН призвал мировых лидеров сплотиться, чтобы взяться за решение мировых проблем и обеспечить международным организациям возможность действовать. Это, по его словам, позволит "успешно пройти величайшее испытание нашего времени".

Бразилии и Индии. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , всего насчитывается 11,3 миллиона инфицированных, 532 тысячи из них умерли. Больше всего заболевших в США

В России число случаев заражения превысило 694 тысячи, почти десять с половиной тысяч человек скончались, 463 тысячи вылечились.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф