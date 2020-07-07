https://ria.ru/20200707/1573994588.html
В Хабаровске открылись частные дежурные группы по присмотру за детьми
Более 20 частных дежурных групп по присмотру и уходу за детьми открылось в Хабаровске, кроме того, ранее начали работать 910 дежурных групп в муниципальных... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:11
2020-07-07T11:11
хабаровск
хабаровский край
общество
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хабаровск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
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хабаровск, хабаровский край, общество
ХАБАРОВСК, 7 июл – РИА Новости.
Более 20 частных дежурных групп по присмотру и уходу за детьми открылось в Хабаровске
, кроме того, ранее начали работать 910 дежурных групп в муниципальных детских садах, сообщает мэрия во вторник.
"Во всех детских садах города работают дежурные группы – их открыто 910. В общей сложности в них зачислено 14 тысяч 790 малышей, но сегодня провести время с воспитателями пришли 12 тысяч 450 ребят. Также присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в Хабаровске осуществляют 23 дежурных группы, открытые индивидуальными предпринимателями", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Хабаровска по социальным вопросам Елены Лагошиной.
Она отметила, что в частных группах по присмотру за детьми, как и в муниципальных садах, принимаются все меры по предотвращению заражения воспитанников COVID-19.
По данным правительства Хабаровского края
, на 7 июля в регионе выявлено более 4,8 тысячи случаев заболевания COVID-19, из них 94 за последние сутки. С начала пандемии скончались 33 человека, выздоровели 2,28 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что край с июня приступил к первому этапу снятия ограничений по COVID-19. Работают летние кафе, некоторые магазины промышленных товаров, фитнес-центры. Сохраняется масочный режим, режим самоизоляции для людей старше 65 лет, запрещены массовые мероприятия и обслуживание посетителей внутри кафе и ресторанов, закрыты детские игровые центры, детские лагеря и пришкольные площадки.