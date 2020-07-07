В Хабаровске открылись частные дежурные группы по присмотру за детьми

"Во всех детских садах города работают дежурные группы – их открыто 910. В общей сложности в них зачислено 14 тысяч 790 малышей, но сегодня провести время с воспитателями пришли 12 тысяч 450 ребят. Также присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в Хабаровске осуществляют 23 дежурных группы, открытые индивидуальными предпринимателями", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Хабаровска по социальным вопросам Елены Лагошиной.