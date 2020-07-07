Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1573994588.html
В Хабаровске открылись частные дежурные группы по присмотру за детьми
Более 20 частных дежурных групп по присмотру и уходу за детьми открылось в Хабаровске, кроме того, ранее начали работать 910 дежурных групп в муниципальных... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:11
хабаровск
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572488264_0:0:2353:1323_1400x0_80_0_0_dee48407901ac5a203ba9d80c1180934.jpg
https://ria.ru/20200706/1573945946.html
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572488264_0:0:2353:1323_1400x0_80_0_0_dee48407901ac5a203ba9d80c1180934.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572488264_671:0:3162:1868_1400x0_80_0_0_bd6f8deec3e7ca143ce443200c91ec38.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572488264_107:2:1799:1694_1400x0_80_0_0_59fa50aedefd867efa48f74dcbca664a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хабаровск, хабаровский край, общество

В Хабаровске открылись частные дежурные группы по присмотру за детьми

11:11 07.07.2020
107
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЖители Москвы отдыхают в "Народном парке" на Ленинском проспекте
Жители Москвы отдыхают в Народном парке на Ленинском проспекте
© РИА Новости / Владимир Федоренко
ХАБАРОВСК, 7 июл – РИА Новости. Более 20 частных дежурных групп по присмотру и уходу за детьми открылось в Хабаровске, кроме того, ранее начали работать 910 дежурных групп в муниципальных детских садах, сообщает мэрия во вторник.
"Во всех детских садах города работают дежурные группы – их открыто 910. В общей сложности в них зачислено 14 тысяч 790 малышей, но сегодня провести время с воспитателями пришли 12 тысяч 450 ребят. Также присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в Хабаровске осуществляют 23 дежурных группы, открытые индивидуальными предпринимателями", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Хабаровска по социальным вопросам Елены Лагошиной.
Она отметила, что в частных группах по присмотру за детьми, как и в муниципальных садах, принимаются все меры по предотвращению заражения воспитанников COVID-19.
По данным правительства Хабаровского края, на 7 июля в регионе выявлено более 4,8 тысячи случаев заболевания COVID-19, из них 94 за последние сутки. С начала пандемии скончались 33 человека, выздоровели 2,28 тысячи человек.
Хабаровск
6 июля, 12:22Распространение нового коронавируса
В Хабаровском крае подготовят план дальнейшего снятия ограничений
Ранее сообщалось, что край с июня приступил к первому этапу снятия ограничений по COVID-19. Работают летние кафе, некоторые магазины промышленных товаров, фитнес-центры. Сохраняется масочный режим, режим самоизоляции для людей старше 65 лет, запрещены массовые мероприятия и обслуживание посетителей внутри кафе и ресторанов, закрыты детские игровые центры, детские лагеря и пришкольные площадки.
000000
Обсудить 0
ХабаровскХабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Следственная группа работает на месте убийства пяти человек в поселке Елатьма Рязанской области
Убийца из Кировской области получил 18 лет колонии особого режима
Машина скорой помощи
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 86
Александр Малькевич
ОП выявила более девяти тысяч фейков о голосовании в соцсетях
Ореховский водопад на реке Безуменка в Хостинском районе города Сочи
В Сочи в пещере обнаружен редчайший моллюск
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
Россияне с послаблением карантина стали чаще покупать машины
Врач
В ООН назвали два сценария для мира после пандемии коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В КЧР начали второй этап снятия ограничений
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В московском метро запустят поезд, посвященный работе врачей
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова оценила ситуацию с фейками о голосовании по поправкам
Иван Сафронов
Главред "Коммерсанта" прокомментировал задержание Сафронова
Схимонах Сергий
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Страны мира. Монголия
СМИ: в Монголии в результате наводнений погибли восемь человек
Медицинская сестра в больничной палате
В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение
Врач скорой помощи
В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 4240
Лошадь
В ЕАО девочка получила перелом ноги после того, как ее лягнула лошадь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния