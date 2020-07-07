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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200707/1573994518.html
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:12
религия и мировоззрение
схиигумен сергий (николай романов)
религия
новости - религия и мировоззрение
свердловская область
верхняя пышма
происшествия
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Давно его надо было наказать. Занимался политинформацией, вместо того чтобы с богом общаться.
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А вот слова обещания депутатов перед выборами... Что будем с этим делать? Доколе?
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свердловская область
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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схиигумен сергий (николай романов), религия, новости - религия и мировоззрение, свердловская область, верхняя пышма, происшествия

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

11:10 07.07.2020 (обновлено: 13:12 07.07.2020)
30031
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхимонах Сергий
Схимонах Сергий
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Схимонах Сергий. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
Трансляция заседания велась на странице судебного участка в соцсети "ВКонтакте".
Сам схимонах в суд не явился. Его представляла адвокат, которая утверждала, что в материалах нет доказательств умышленного распространения недостоверной информации, а поэтому дело должно быть прекращено.
Однако суд признал Романова виновным по статье КоАП о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений и назначил ему штраф в 90 тысяч рублей.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
4 июля, 15:22
В РПЦ ответили на нежелание лишенного сана Сергия покидать монастырь
8161926636271
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Религия и мировоззрениеСхиигумен Сергий (Николай Романов)РелигияНовости - Религия и мировоззрениеСвердловская областьВерхняя ПышмаПроисшествия
Популярные комментарии
Давно его надо было наказать. Занимался политинформацией, вместо того чтобы с богом общаться.
7 июля, 12:15
Oleg Oleg
161600543
А вот слова обещания депутатов перед выборами... Что будем с этим делать? Доколе?
7 июля, 11:53
Сергей Потапов
97301113
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