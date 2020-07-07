Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
Трансляция заседания велась на странице судебного участка в соцсети "ВКонтакте".
Сам схимонах в суд не явился. Его представляла адвокат, которая утверждала, что в материалах нет доказательств умышленного распространения недостоверной информации, а поэтому дело должно быть прекращено.
Однако суд признал Романова виновным по статье КоАП о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений и назначил ему штраф в 90 тысяч рублей.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана.