Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Сам схимонах в суд не явился. Его представляла адвокат, которая утверждала, что в материалах нет доказательств умышленного распространения недостоверной информации, а поэтому дело должно быть прекращено.

Однако суд признал Романова виновным по статье КоАП о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений и назначил ему штраф в 90 тысяч рублей.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана.