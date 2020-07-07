В Сочи в пещере обнаружен редчайший моллюск

В Сочинском нацпарке рассказали, что троглолестес Соколова настолько приспособился к жизни во мраке пещер, что практически лишился глаз (они сильно редуцированы) и полностью потерял пигментацию тела – животные молочно-белого цвета с большой мантией. Хищный образ жизни позволяет пещерным слизням питаться мелкими малощетинковыми и кольчатыми червями, обитающими в пещерах.

Более сорока лет этот вид искали в других пещерах Западного Кавказа, но кроме Воронцовской, он так и не был найден. В Воронцовской пещере троглолестес Соколова был найден в глубинных залах. Особенность новой находки состоит и в относительно близком от входа нахождении. Слизень найден на полу в главном зале пещеры на расстоянии всего 50 метров от входа. Ученые уверены, что находка дает основание для дальнейших поисков. Вместе с тем, троглолестес Соколова остается одним из самых редких моллюсков планеты и входит в перечень живых эмблем Сочинского национального парка.