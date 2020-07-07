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В Сочи в пещере обнаружен редчайший моллюск
Ученые спустя более 40 лет поисков обнаружили в пещере в Сочи редчайшего моллюска, для сохранения популяции которого запрещают оборудовать место его обитания... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:09
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, максим соколов (политик), сочи, краснодарский край

В Сочи в пещере обнаружен редчайший моллюск

11:08 07.07.2020 (обновлено: 11:09 07.07.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОреховский водопад на реке Безуменка в Хостинском районе города Сочи
Ореховский водопад на реке Безуменка в Хостинском районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 7 июл – РИА Новости. Ученые спустя более 40 лет поисков обнаружили в пещере в Сочи редчайшего моллюска, для сохранения популяции которого запрещают оборудовать место его обитания для посещения туристов, сообщает Сочинский национальный парк.
Ученые считали, что уникальный пещерный обитатель - слизень троглолестес Соколова, встречается на планете только в Воронцовской пещере Сочинского нацпарка на площади не превышающей 200 квадратных метров. Первоначально было найдено всего пять экземпляров, а спустя 50 лет сделано еще несколько находок. Такая большая редкость и единственное место обнаружения послужили основанием для включения вида в Красную книгу Краснодарского края.
"Сенсационное открытие сделали ученые Сочинского национального парка. В июне при осмотре пещеры Первомайская, вход в которую расположен в правом борту Навалишинского каньона на реке Восточная (Большая) Хоста, обнаружен экземпляр редчайшего моллюска, пещерного слизня – троглолестес Соколова", - говорится в сообщении.
В Сочинском нацпарке рассказали, что троглолестес Соколова настолько приспособился к жизни во мраке пещер, что практически лишился глаз (они сильно редуцированы) и полностью потерял пигментацию тела – животные молочно-белого цвета с большой мантией. Хищный образ жизни позволяет пещерным слизням питаться мелкими малощетинковыми и кольчатыми червями, обитающими в пещерах.
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Более сорока лет этот вид искали в других пещерах Западного Кавказа, но кроме Воронцовской, он так и не был найден. В Воронцовской пещере троглолестес Соколова был найден в глубинных залах. Особенность новой находки состоит и в относительно близком от входа нахождении. Слизень найден на полу в главном зале пещеры на расстоянии всего 50 метров от входа. Ученые уверены, что находка дает основание для дальнейших поисков. Вместе с тем, троглолестес Соколова остается одним из самых редких моллюсков планеты и входит в перечень живых эмблем Сочинского национального парка.
"В числе рекомендаций по сохранению вида, приведенных в Красной книге Краснодарского края, указано на категорический запрет дальнейшего оборудования Воронцовской пещеры в рекреационных целях, внесение вида в перечень охраняемых объектов Сочинского национального парка и в паспорт ООПТ памятника природы "Воронцовская пещерная система", мониторинг состояния популяции", - говорится в сообщении.
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ТуризмНовости - ТуризмМаксим Соколов (политик)СочиКраснодарский край
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