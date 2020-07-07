В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 4240

НАЛЬЧИК, 7 июл – РИА Новости. Больше 79% заразившихся Больше 79% заразившихся коронавирусом Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом, всего 5343 подтвержденных случая. Выздоровели за сутки 119 пациентов, всего выздоровевших – 4240", - говорится в сообщении.

По информации штаба, в госпиталях в республике находится 1069 человек, из которых 50 больных – в реанимациях.

Отмечается, что в республике продолжают работу семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находится в резерве.