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СК завершил расследование двух дел о фото нацистов в "Бессмертном полку"
Следственный комитет готовит к отправке в суд первые дела о реабилитации нацизма на акции "Бессмертный полк", завершено расследование по двум из них, следует из РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:14
акция "бессмертный полк"
светлана петренко
андрей круглов
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
адольф гитлер
происшествия
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Посадить не посадят, но на существенный административный штраф в виде крупной суммы с них вытянуть обязательно нужно. Да и приличные часы общественных работ сверху их не испортят.
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Штраф можно уголовный. И судимость - много куда дорога закрыта даже с погашенной.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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акция "бессмертный полк", светлана петренко, андрей круглов, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, адольф гитлер, происшествия

СК завершил расследование двух дел о фото нацистов в "Бессмертном полку"

10:59 07.07.2020 (обновлено: 12:14 07.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАкция "Бессмертный полк онлайн"
Акция Бессмертный полк онлайн
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Акция "Бессмертный полк онлайн". Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Следственный комитет готовит к отправке в суд первые дела о реабилитации нацизма на акции "Бессмертный полк", завершено расследование по двум из них, следует из комментария официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Обвиняемыми проходят 19-летний житель Перми Даниил Симанов и 23-летний житель Ульяновска Вячеслав Круглов.
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По данным следствия, Круглов оформил заявку на "Бессмертный полк" с фото Адольфа Гитлера, а Симанов отправил фото генерала Андрея Власова. Оба признали себя виновными.
Симанов объяснил свой поступок тем, что пытался "оправдать предательство пособника нацистов Власова" и "героизировать его персону".

"Круглов же утверждал, что содеянное совершил ради злой шутки. Зная при этом, что приговором международного военного трибунала руководящий состав Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в том числе Гитлер, признан военными преступниками", — добавила Петренко.

Сейчас уголовные дела находятся в Генпрокуратуре на утверждении обвинительных заключений. После их отправят в суд на рассмотрение по существу.
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Акция "Бессмертный полк"Светлана ПетренкоАндрей КругловСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФАдольф ГитлерПроисшествия
Популярные комментарии
Посадить не посадят, но на существенный административный штраф в виде крупной суммы с них вытянуть обязательно нужно. Да и приличные часы общественных работ сверху их не испортят.
7 июля, 11:06
Сергей И.
6602024
Штраф можно уголовный. И судимость - много куда дорога закрыта даже с погашенной.
7 июля, 11:47
Андрей Левицкий
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