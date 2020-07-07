https://ria.ru/20200707/1573993700.html
СК завершил расследование двух дел о фото нацистов в "Бессмертном полку"
Следственный комитет готовит к отправке в суд первые дела о реабилитации нацизма на акции "Бессмертный полк", завершено расследование по двум из них, следует из РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:59
2020-07-07T12:14
акция "бессмертный полк"
светлана петренко
андрей круглов
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
адольф гитлер
происшествия
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https://ria.ru/20200703/1573861824.html
https://ria.ru/20200703/1573843705.html
Сергей И.
Посадить не посадят, но на существенный административный штраф в виде крупной суммы с них вытянуть обязательно нужно. Да и приличные часы общественных работ сверху их не испортят.
74
Андрей Левицкий
Штраф можно уголовный. И судимость - много куда дорога закрыта даже с погашенной.
60
19
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акция "бессмертный полк", светлана петренко, андрей круглов, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, адольф гитлер, происшествия