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СМИ: в Монголии в результате наводнений погибли восемь человек
Восемь человек и несколько тысяч голов скота погибло в результате наводнений в нескольких провинциях Монголии, произошедших в пятницу и субботу, сообщает... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:00
монголия
происшествия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
монголия, происшествия, в мире

СМИ: в Монголии в результате наводнений погибли восемь человек

11:00 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтраны мира. Монголия
Страны мира. Монголия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Страны мира. Монголия. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Восемь человек и несколько тысяч голов скота погибло в результате наводнений в нескольких провинциях Монголии, произошедших в пятницу и субботу, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление монгольских властей.
"В общей сложности восемь человек, в том числе двое детей, погибли 3 июля из-за наводнений, вызванных сильными дождями, в провинции (аймаке – ред.) Уменговь на юге и в провинции Сухэ-Батор на востоке", - цитирует Синьхуа заявление Национального агентства по чрезвычайным ситуациям страны (NEMA).
Отмечается, что в результате наводнений в трех аймаках (Говь-Сумбэр, Туве и Архангай) погибло более семи тысяч животных. Кроме того, в аймаках Хэнтий, Туве и Хувсгел вода затопила в общей сложности 2 360 домов.
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6 июля, 16:32
Путин выразил соболезнования из-за последствий наводнений в Китае
По прогнозам синоптиков, проливные дожди в ближайшие дни будут идти на большей части территории страны. Метеорологи призвали граждан и в особенности скотоводов принять дополнительные меры предосторожности.
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МонголияПроисшествияВ мире
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