СМИ: в Монголии в результате наводнений погибли восемь человек

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Восемь человек и несколько тысяч голов скота погибло в результате наводнений в нескольких провинциях Монголии, произошедших в пятницу и субботу, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление монгольских властей.

"В общей сложности восемь человек, в том числе двое детей, погибли 3 июля из-за наводнений, вызванных сильными дождями, в провинции (аймаке – ред.) Уменговь на юге и в провинции Сухэ-Батор на востоке", - цитирует Синьхуа заявление Национального агентства по чрезвычайным ситуациям страны (NEMA).

Отмечается, что в результате наводнений в трех аймаках (Говь-Сумбэр, Туве и Архангай) погибло более семи тысяч животных. Кроме того, в аймаках Хэнтий, Туве и Хувсгел вода затопила в общей сложности 2 360 домов.