В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса

"В столице подтверждено 629 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Уже неделю число новых заболевших держится на низком уровне около 600. За две недели количество новых случаев сократилось на 41,8%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 45,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,3% – от 46 до 65 лет, 9,4% - от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет. Также 7,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.