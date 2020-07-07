https://ria.ru/20200707/1573993583.html
В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Число новых случаев COVID-19 сократилось почти на 42% за две недели в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:57
2020-07-07T10:57
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коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Число новых случаев COVID-19
сократилось почти на 42% за две недели в Москве
, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.
"В столице подтверждено 629 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Уже неделю число новых заболевших держится на низком уровне около 600. За две недели количество новых случаев сократилось на 41,8%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 45,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,3% – от 46 до 65 лет, 9,4% - от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет. Также 7,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.