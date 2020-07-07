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В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:55
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353
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки

10:55 07.07.2020
237
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ДНР сообщили о пяти нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 69 мин и артснарядов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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