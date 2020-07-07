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Лесные пожарные из Хабаровска отправились на помощь в Бурятию
Сводный отряд парашютистов-десантников Дальневосточной базы авиационной охраны лесов во вторник отправляется на помощь своим коллегам в Бурятию, где горит... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:54
камчатский край
баргузинский район
хабаровский край
происшествия
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камчатский край, баргузинский район, хабаровский край, происшествия

Лесные пожарные из Хабаровска отправились на помощь в Бурятию

10:54 07.07.2020
84
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов / Перейти в фотобанкЛесные пожары на Камчатке
Лесные пожары на Камчатке
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов
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ХАБАРОВСК, 7 июл – РИА Новости. Сводный отряд парашютистов-десантников Дальневосточной базы авиационной охраны лесов во вторник отправляется на помощь своим коллегам в Бурятию, где горит кедровый стланик, сообщает правительство края.
На территории Баргузинского района Бурятии введен режим ЧС. В виду сложного положения правительство республики и министерство природных ресурсов РФ обратились в правительство Хабаровского края с просьбой об оказании содействия.
"В республику Бурятия отправляется сводный отряд парашютистов-десантников Дальневосточной базы авиационной охраны лесов. Огнеборцы помогут своим коллегам в тушении лесных пожаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Бурятии в труднодоступной местности на площади 910 гектаров горят заросли кедрового стланика, которые очень сложно тушить. Аномальная жара и постоянно меняющийся порывистый ветер усугубляют ситуацию. Применить технику в горном районе невозможно, поэтому туда направляют парашютистов-десантников.
Лесной пожар
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Сейчас пожар тушат 65 госинспекторов и парашютистов-десантников авиалесоохраны. Подкрепление из Хабаровского края ожидают к вечеру. Ранее краевые пожарные оказывали помощь в тушение лесных пожаров Камчатскому краю, в конце июня туда был командирован отряд из 21 парашютиста.
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Камчатский крайБаргузинский районХабаровский крайПроисшествия
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