Лесные пожарные из Хабаровска отправились на помощь в Бурятию

ХАБАРОВСК, 7 июл – РИА Новости. Сводный отряд парашютистов-десантников Дальневосточной базы авиационной охраны лесов во вторник отправляется на помощь своим коллегам в Бурятию, где горит кедровый стланик, сообщает правительство края.

"В республику Бурятия отправляется сводный отряд парашютистов-десантников Дальневосточной базы авиационной охраны лесов. Огнеборцы помогут своим коллегам в тушении лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Бурятии в труднодоступной местности на площади 910 гектаров горят заросли кедрового стланика, которые очень сложно тушить. Аномальная жара и постоянно меняющийся порывистый ветер усугубляют ситуацию. Применить технику в горном районе невозможно, поэтому туда направляют парашютистов-десантников.