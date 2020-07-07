В лесах Пермского края ввели особый противопожарный режим

ПЕРМЬ, 7 июл - РИА Новости. Особый противопожарный режим установлен до 10 сентября в лесах Особый противопожарный режим установлен до 10 сентября в лесах Пермского края , сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.

"До 10 сентября в лесах установлен особый противопожарный режим. Такие меры принимаются ежегодно с наступлением летней сухой и теплой погоды, повышением потенциальной опасности быстрого распространения огня в лесах из-за увеличения объема сухих горючих материалов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в период особого противопожарного режима запрещается разведение открытого огня в парках, сельскохозяйственных угодьях, сжигание мусора, горюче-смазочных материалов, порубочных остатков, разведение костров в лесах вне оборудованных мест кострищ.

По данным краевой администрации, в Пермском крае с начала пожароопасного сезона зафиксирован 21 лесной пожар общей площадью 44,9 гектара. За аналогичный период прошло года произошло 18 лесных пожаров на площади ликвидации 65,27 гектара.

В регионе завершена подготовка более девяти тысяч объектов противопожарного обустройства. Оборудованы места отдыха, аншлаги с правилами пожарной безопасности, специальные минерализованные полосы, которые служат барьером в случае возникновения возгорания леса.