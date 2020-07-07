https://ria.ru/20200707/1573993085.html
В лесах Пермского края ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим установлен до 10 сентября в лесах Пермского края, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:48
2020-07-07T10:48
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
пермский край
происшествия
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пермский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), пермский край, происшествия
ПЕРМЬ, 7 июл - РИА Новости.
Особый противопожарный режим установлен до 10 сентября в лесах Пермского края
, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"До 10 сентября в лесах установлен особый противопожарный режим. Такие меры принимаются ежегодно с наступлением летней сухой и теплой погоды, повышением потенциальной опасности быстрого распространения огня в лесах из-за увеличения объема сухих горючих материалов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в период особого противопожарного режима запрещается разведение открытого огня в парках, сельскохозяйственных угодьях, сжигание мусора, горюче-смазочных материалов, порубочных остатков, разведение костров в лесах вне оборудованных мест кострищ.
По данным краевой администрации, в Пермском крае с начала пожароопасного сезона зафиксирован 21 лесной пожар общей площадью 44,9 гектара. За аналогичный период прошло года произошло 18 лесных пожаров на площади ликвидации 65,27 гектара.
В регионе завершена подготовка более девяти тысяч объектов противопожарного обустройства. Оборудованы места отдыха, аншлаги с правилами пожарной безопасности, специальные минерализованные полосы, которые служат барьером в случае возникновения возгорания леса.
Минприроды
Пермского края информирует, что во время действия особого режима за нарушение правил пожарной безопасности в лесах ужесточаются штрафные санкции. Штраф для граждан увеличится в 2,5 раза и составит 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — в два раза и достигнет 20-40 тысяч рублей, штраф для юридических лиц возрастет в шесть раз и составит 300-500 тысяч рублей.