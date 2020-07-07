https://ria.ru/20200707/1573992946.html
Советника гендиректора "Роскосмоса" задержали по статье о госизмене
В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:46
2020-07-07T10:52
роскосмос
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:0:2498:1405_1400x0_80_0_0_e9a18b7b185b5b9eb21d4e1f1332b7f3.jpg
Naum Vygodsky
Вон кто виноват! А все Рогозиным были недовольны. Теперь дела попрут.
166
Валерий Смирнов
в роскосмосе главный секрет что все секреты всем давно известны и со времен СССР ничего нового нет и не будет... потому как нынешние бездари-начальники могут только понтоваться и пилить бюджеты
73
31
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:0:2498:1405_1400x0_80_0_0_e9a18b7b185b5b9eb21d4e1f1332b7f3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_242:0:2331:1567_1400x0_80_0_0_9fa2f0cb245eda731ce51eab616eaa11.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_503:0:2070:1567_1400x0_80_0_0_2ceec48bb8286eea39f160631ef2534d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, происшествия