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Советника гендиректора "Роскосмоса" задержали по статье о госизмене
В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:52
роскосмос
происшествия
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в роскосмосе главный секрет что все секреты всем давно известны и со времен СССР ничего нового нет и не будет... потому как нынешние бездари-начальники могут только понтоваться и пилить бюджеты
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:0:2498:1405_1400x0_80_0_0_e9a18b7b185b5b9eb21d4e1f1332b7f3.jpg
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60
роскосмос, происшествия

Советника гендиректора "Роскосмоса" задержали по статье о госизмене

10:46 07.07.2020 (обновлено: 10:52 07.07.2020)
90265
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
Его подозревают в госизмене. Уточняется, что задержание не касается работы Сафронова в "Роскосмосе".
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РоскосмосПроисшествия
Популярные комментарии
Вон кто виноват! А все Рогозиным были недовольны. Теперь дела попрут.
7 июля, 10:49
Naum Vygodsky
4010101519
в роскосмосе главный секрет что все секреты всем давно известны и со времен СССР ничего нового нет и не будет... потому как нынешние бездари-начальники могут только понтоваться и пилить бюджеты
7 июля, 11:15
Валерий Смирнов
46002322
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