В Туве оценили ситуацию с распространением коронавируса

НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Тува справится со сложной ситуацией с распространением Тува справится со сложной ситуацией с распространением коронавируса , глава региона принял для этого все исчерпывающие меры, сообщил журналистам в ходе онлайн-конференции полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло

Он пояснил, что Туве своевременно были развернуты дополнительные койки для больных коронавирусом, удалось оборудовать их всем необходимым.

"Сейчас в республике Тува ситуация, в принципе, стабилизировалась. За вчерашний день - 70 вновь выявленных. В общей сложности 5226 подтвержденных случаев. Но там сейчас коечный фонд позволяет, развернут мобильный госпиталь министерства обороны. Я думаю, что республика с этой ситуацией, в которой она сегодня находится, справится", - сказал полпред.

Меняйло отметил, что изначально власти республики смогли задержать распространение коронавируса настолько, насколько это было возможно.

"Но еще раз нужно понимать образ жизни людей, их национальные обычаи. Они живут большими семьями. Сегодня в республике Тува главой региона приняты все исчерпывающие меры для того, чтобы эту ситуацию сдерживать и показатели, кстати, потихоньку выравниваются", - сказал Меняйло.

В конце прошлой недели 10 медиков из Москвы отправились в Туву, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19. Также в регион направили медицинский груз, включающий в себя мобильный компьютерный томограф, специализированные кровати, пульсоксиметры, оборудование для неинвазивной вентиляции легких, концентраторы и увлажнители кислорода.