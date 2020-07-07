Музей Победы в Москве откроется для посетителей 16 июля

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главное здание Музея Победы в Главное здание Музея Победы в Москве открывается для посетителей 16 июля, экспозиции будут работать до 22.00, сообщает во вторник пресс-служба учреждения.

"Долгожданных гостей встретит обновленное музейное пространство, которое мы открыли уже 9 мая в режиме онлайн и по телевидению. Но, конечно, такие форматы не могут полностью передать ту потрясающую атмосферу, ощущение полного погружения в эпоху военного времени, которое дает очное посещение новой экспозиции. Чтобы как можно больше людей могло ознакомиться с уникальным пространством, мы продлили время работы музея. Уверен, никто из посетителей не сможет остаться равнодушным и когда-либо забыть увиденное", - цитирует пресс-служба директора музея Александра Школьника.

Отмечается, что посетить музей можно будет с 16 июля, экспозиции теперь будут работать до 22.00. Гости смогут увидеть новую экспозицию на площади, которая рассказывает об основных событиях Великой Отечественной войны, в составе экскурсионных групп.

"Музей с нетерпением ждет гостей, но просит обратить внимание, что, пока еще не полностью отмены ограничения, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции , участниками двухчасовой экскурсии одновременно смогут быть не более 5 человек. Программа предназначена для детей старше 6 лет", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, посетителям представят новую фотовыставку "Парад Победителей" о легендарном шествии 1945 года, где впервые покажут ранее никогда не публиковавшиеся фотодокументы из архивов министерства обороны и специально оцифрованные для этой выставки. Также Музей Победы построил к 75-летию Победы в ВОВ экспозицию "Подвиг Народа", рассказывающую о вкладе в Победу тружеников тыла, деятелей науки и культуры, рядовых граждан страны.