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Музей Победы в Москве откроется для посетителей 16 июля
Главное здание Музея Победы в Москве открывается для посетителей 16 июля, экспозиции будут работать до 22.00, сообщает во вторник пресс-служба учреждения. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:43
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

Музей Победы в Москве откроется для посетителей 16 июля

10:43 07.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаМузей Победы на Поклонной горе в Москве
Музей Победы на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главное здание Музея Победы в Москве открывается для посетителей 16 июля, экспозиции будут работать до 22.00, сообщает во вторник пресс-служба учреждения.
"Долгожданных гостей встретит обновленное музейное пространство, которое мы открыли уже 9 мая в режиме онлайн и по телевидению. Но, конечно, такие форматы не могут полностью передать ту потрясающую атмосферу, ощущение полного погружения в эпоху военного времени, которое дает очное посещение новой экспозиции. Чтобы как можно больше людей могло ознакомиться с уникальным пространством, мы продлили время работы музея. Уверен, никто из посетителей не сможет остаться равнодушным и когда-либо забыть увиденное", - цитирует пресс-служба директора музея Александра Школьника.
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Отмечается, что посетить музей можно будет с 16 июля, экспозиции теперь будут работать до 22.00. Гости смогут увидеть новую экспозицию на площади, которая рассказывает об основных событиях Великой Отечественной войны, в составе экскурсионных групп.
"Музей с нетерпением ждет гостей, но просит обратить внимание, что, пока еще не полностью отмены ограничения, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, участниками двухчасовой экскурсии одновременно смогут быть не более 5 человек. Программа предназначена для детей старше 6 лет", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, посетителям представят новую фотовыставку "Парад Победителей" о легендарном шествии 1945 года, где впервые покажут ранее никогда не публиковавшиеся фотодокументы из архивов министерства обороны и специально оцифрованные для этой выставки. Также Музей Победы построил к 75-летию Победы в ВОВ экспозицию "Подвиг Народа", рассказывающую о вкладе в Победу тружеников тыла, деятелей науки и культуры, рядовых граждан страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
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