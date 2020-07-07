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Глава Group-IB посоветовал, как защитить данные от кибермошенников
Россияне могут защитить свои данные и средства от злоумышленников, оставляя меньше информации о себе в сети и используя сложные пароли, рассказал в интервью РИА РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:14
илья сачков
google
group-ib
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илья сачков, google, group-ib, общество

Глава Group-IB посоветовал, как защитить данные от кибермошенников

10:48 07.07.2020 (обновлено: 12:14 07.07.2020)
449
© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россияне могут защитить свои данные и средства от злоумышленников, оставляя меньше информации о себе в сети и используя сложные пароли, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.
"Мы должны понимать, что со всеми цифровыми сервисами так или иначе мы попали в парадигму, что данные о вас известны всем. Если вы находитесь в иллюзии, что вы сможете эти данные долгое время самостоятельно защищать, - нет. По причине безалаберности людей, сложных атак, случайных событий и людей, которые оставляют много информации в соцсетях и интернете, мы должны понимать, что наши данные условно известны всем. Я считаю, что не условно, а полностью", - отметил он.
Смартфон
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Эксперт объяснил, как распознать звонок банковского мошенника
По его словам, людям нужно оставлять как можно меньше персональной информации о себе в интернете. "Например, клиентом какого банка вы являетесь, какими банковскими услугами пользуетесь. Не выкладывайте фотографии и сканы ваших документов и банковских карт в соцсетях", - отметил Сачков.
Кроме того, в погоне за бесплатным контентом не следует переходить по подозрительным ссылкам, чтобы не заразить банковским трояном смартфон или компьютер. "Не скачивайте банковские приложения из недостоверных источников — используйте только официальные приложения банка в App Store и Google Play", - советует он.
"Используйте сложные пароли — разные для всех устройств и ресурсов. Меняйте их раз в квартал. Используйте для покупок в интернете отдельную банковскую карту. Не оставляйте данные своей карты на подозрительных ресурсах - это может быть фишинг", - предупредил Сачков.
Девочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве
6 июля, 13:29
В Group-IB рассказали, как мошенники использовали Zoom в период пандемии
Читайте полный текст интервью >>
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