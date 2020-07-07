Глава Group-IB посоветовал, как защитить данные от кибермошенников

"Мы должны понимать, что со всеми цифровыми сервисами так или иначе мы попали в парадигму, что данные о вас известны всем. Если вы находитесь в иллюзии, что вы сможете эти данные долгое время самостоятельно защищать, - нет. По причине безалаберности людей, сложных атак, случайных событий и людей, которые оставляют много информации в соцсетях и интернете, мы должны понимать, что наши данные условно известны всем. Я считаю, что не условно, а полностью", - отметил он.