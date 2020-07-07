https://ria.ru/20200707/1573992458.html
В России за сутки от коронавируса выздоровели 9 551 человек
За сутки в России после коронавируса выздоровели 9 551 человек, за все время - 463 880, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:37
2020-07-07T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
иркутская область
общество
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https://ria.ru/20200706/1573964294.html
москва
московская область (подмосковье)
иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), иркутская область, общество