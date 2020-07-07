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Распространение нового коронавируса
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Оперштаб не выявил прироста новых случаев COVID в Калмыкии, НАО и Крыму
За сутки нет прироста COVID-19 в Калмыкии, Ненецком АО, Крыму, наименьший темп - в Москве и Подмосковье (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:36
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республика калмыкия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Оперштаб не выявил прироста новых случаев COVID в Калмыкии, НАО и Крыму

10:36 07.07.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / РИА Новости
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Машина скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Калмыкии, Ненецком АО, Крыму, наименьший темп - в Москве и Подмосковье (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Республика Крым 0%, 2. Москва, Московская область 0,3%", - говорится в сообщении.
Прирост 0,5% отмечен в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне, 0,6% — в Брянской области, Дагестане, Калининградской области, 0,7% - в Калужской области, Рязанской области, Курской области, Чукотском автономном округе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ненецкий автономный округМоскваМосковская область (Подмосковье)Республика КалмыкияРеспублика КрымРязанская областьОбщество
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