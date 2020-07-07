Жительницу Кировской области задержали по обвинению в жестоком убийстве

"По версии следствия, с 3 на 4 июля 35-летняя обвиняемая и ее 33-летний знакомый распивали спиртные напитки, между ними произошла ссора. После того, как мужчина уснул, женщина связала его, облила дом бензином и подожгла. В результате происшествия дом сгорел полностью. Мужчина погиб", - говорится в сообщении регионального СУСК.