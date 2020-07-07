Жительницу Кировской области задержали по обвинению в жестоком убийстве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл — РИА Новости. Женщина, обвиняемая в жестоком убийстве своего знакомого, которого она, по версии следствия, сожгла заживо, арестована в Кировской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Четвертого июля в полицию по телефону, представившись не своим именем, обратилась женщина. Она сообщила, что в доме в садовом обществе "Сенобаза" Орловского района произошел пожар, в тот момент там мог находиться мужчина. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины. Установлено, что к пожару и смерти мужчины причастна его знакомая, которая и звонила в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).
"По версии следствия, с 3 на 4 июля 35-летняя обвиняемая и ее 33-летний знакомый распивали спиртные напитки, между ними произошла ссора. После того, как мужчина уснул, женщина связала его, облила дом бензином и подожгла. В результате происшествия дом сгорел полностью. Мужчина погиб", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
"Женщине предъявлено обвинение в совершении убийства с особой жестокостью, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что она уже была ранее судима за совершение тяжкого преступления. Расследование продолжается", - отмечается в сообщении.