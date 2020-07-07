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Жительницу Кировской области задержали по обвинению в жестоком убийстве
Женщина, обвиняемая в жестоком убийстве своего знакомого, которого она, по версии следствия, сожгла заживо, арестована в Кировской области, сообщает... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:39
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
орловский район
происшествия
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https://ria.ru/20200707/1573991368.html
кировская область
орловский район
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573147702_0:0:2847:1602_1400x0_80_0_0_cd431812e3f00d6bc117494e688efcb5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), кировская область, орловский район, происшествия

Жительницу Кировской области задержали по обвинению в жестоком убийстве

10:30 07.07.2020 (обновлено: 10:39 07.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Сотрудник следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл — РИА Новости. Женщина, обвиняемая в жестоком убийстве своего знакомого, которого она, по версии следствия, сожгла заживо, арестована в Кировской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Четвертого июля в полицию по телефону, представившись не своим именем, обратилась женщина. Она сообщила, что в доме в садовом обществе "Сенобаза" Орловского района произошел пожар, в тот момент там мог находиться мужчина. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины. Установлено, что к пожару и смерти мужчины причастна его знакомая, которая и звонила в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).
"По версии следствия, с 3 на 4 июля 35-летняя обвиняемая и ее 33-летний знакомый распивали спиртные напитки, между ними произошла ссора. После того, как мужчина уснул, женщина связала его, облила дом бензином и подожгла. В результате происшествия дом сгорел полностью. Мужчина погиб", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
"Женщине предъявлено обвинение в совершении убийства с особой жестокостью, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что она уже была ранее судима за совершение тяжкого преступления. Расследование продолжается", - отмечается в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Кировская областьОрловский районПроисшествия
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