В Крыму выявили 28 новых случаев COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Новой коронавирусной инфекцией в Крыму за минувшие сутки заразились 28 человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, 14 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, 6 случаев – при скрининге здоровых лиц, 8 – при обращении за медицинской помощью", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", отметив, что всего за сутки в Крыму обследовано 1415 человек.
Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
По его словам, всего в республике зарегистрировано 789 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 578 человек, из них за последние сутки девять.
По данным минздрава региона, в целом с начала эпидемии скончался 31 пациент с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.