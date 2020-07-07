В Крыму выявили 28 новых случаев COVID-19

"Зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, 14 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, 6 случаев – при скрининге здоровых лиц, 8 – при обращении за медицинской помощью", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", отметив, что всего за сутки в Крыму обследовано 1415 человек.