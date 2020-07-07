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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573991670.html
В Крыму выявили 28 новых случаев COVID-19
Новой коронавирусной инфекцией в Крыму за минувшие сутки заразились 28 человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму выявили 28 новых случаев COVID-19

10:28 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Новой коронавирусной инфекцией в Крыму за минувшие сутки заразились 28 человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, 14 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, 6 случаев – при скрининге здоровых лиц, 8 – при обращении за медицинской помощью", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", отметив, что всего за сутки в Крыму обследовано 1415 человек.

Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Крым. Алушта. Профессорский уголок
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По его словам, всего в республике зарегистрировано 789 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 578 человек, из них за последние сутки девять.
По данным минздрава региона, в целом с начала эпидемии скончался 31 пациент с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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