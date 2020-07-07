https://ria.ru/20200707/1573991538.html
Памфилова: число политических партий в России будет сокращаться
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что количество партий в России будет сокращаться в результате естественного политического отбора. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:25
2020-07-07T10:25
элла памфилова
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, политика
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
считает, что количество партий в России будет сокращаться в результате естественного политического отбора.
"Уверена, что их число и дальше будет сокращаться в результате естественного политического отбора. Главное, чтобы это действительно был естественный, а не искусственный "отбор", - сказала Памфилова в интервью РИА Новости.
По её словам, сейчас видно, что "отмирают многие партии-однодневки, созданные впопыхах, или партии-торговки своим юрлицом".
Ранее член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что участвовать в выборах в единый день голосования в этом году имеют право 44 политические партии, тогда как в прошлом году этой возможностью пользовалась 51 партия.
Единый день голосования в этом году назначен на 13 сентября.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.