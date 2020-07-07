В Липецкой области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи

ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 34, до 4026, сообщила администрация региона.

"В Липецкой области – 34 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 4026 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Всего в регионе выздоровели 2573 человека, умерли 18 пациентов, в том числе три медработника.

Власти отмечают, что в области уменьшается количество очагов заболевания COVID-19, но увеличивается число случаев заражения на предприятиях.

"В частности, на чаплыгинской швейной фабрике зарегистрировано 33 случая COVID-19 и 108 контактов с зараженными", - говорится в сообщении администрации области.

По словам главного санитарного врача региона Владимира Бондарева , вспышка произошла из-за того, что на предприятии не соблюдался режим дистанцирования и графика питания в столовой. Сотрудники обедали в одно и то же время.

Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.