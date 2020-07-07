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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573991397.html
В Липецкой области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи
Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 34, до 4026, сообщила администрация региона. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:24
распространение нового коронавируса
владимир бондарев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
липецкая область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир бондарев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, липецкая область, общество

В Липецкой области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи

10:24 07.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 34, до 4026, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области – 34 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 4026 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Всего в регионе выздоровели 2573 человека, умерли 18 пациентов, в том числе три медработника.
Власти отмечают, что в области уменьшается количество очагов заболевания COVID-19, но увеличивается число случаев заражения на предприятиях.
"В частности, на чаплыгинской швейной фабрике зарегистрировано 33 случая COVID-19 и 108 контактов с зараженными", - говорится в сообщении администрации области.
По словам главного санитарного врача региона Владимира Бондарева, вспышка произошла из-за того, что на предприятии не соблюдался режим дистанцирования и графика питания в столовой. Сотрудники обедали в одно и то же время.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
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Распространение нового коронавирусаВладимир БондаревКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Липецкая областьОбщество
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