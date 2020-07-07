В Алтайском крае мужчину осудили за убийство подростка

БАРНАУЛ, 7 июл - РИА Новости. Жителя Алтайского края, который занимался незаконным производством огнестрельного оружия и убил подростка, осудили на 8,5 лет тюрьмы, сообщает в СКР по региону.
Следствие и суд установили, что в сентябре 2019 года нетрезвый 54-летний мужчина в посёлке Затон нанес несколько ножевых ранений 17-летнему подростку, от которых юноша скончался в больнице. После мужчина скрылся на чердаке и ранил ножом в ногу местного жителя, когда тот пытался его задержать. Во время обыска в доме обвиняемого нашли огнестрельное оружие, которое он изготовил сам.
"Собранные следственными органами СК РФ по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора неоднократно судимому 54-летнему жителю города Барнаула в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство), п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 223 УК РФ (изготовление огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (перевозка, хранение оружия)... Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет", - говорится в сообщении СКР по региону.
Житель Алтайского края будет отбывать срок в колонии строго режима. Также по решению суда он заплатит штраф 100 тысяч рублей.