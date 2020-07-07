В Алтайском крае мужчину осудили за убийство подростка

Следствие и суд установили, что в сентябре 2019 года нетрезвый 54-летний мужчина в посёлке Затон нанес несколько ножевых ранений 17-летнему подростку, от которых юноша скончался в больнице. После мужчина скрылся на чердаке и ранил ножом в ногу местного жителя, когда тот пытался его задержать. Во время обыска в доме обвиняемого нашли огнестрельное оружие, которое он изготовил сам.