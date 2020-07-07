https://ria.ru/20200707/1573991277.html
В Филатовской больнице лечатся почти 400 пациентов с COVID-19
Почти тысяча пациентов, в том числе 392 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:21
2020-07-07T10:21
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
гкб № 15 имени о.м. филатова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798863_0:0:3039:1710_1400x0_80_0_0_8d85ee6242937c4a2b1f78985178dda4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий вечорко, гкб № 15 имени о.м. филатова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество