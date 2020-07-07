В Филатовской больнице лечатся почти 400 пациентов с COVID-19

"Всего на лечении: 963. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 921. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 392. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 8. В ОРИТ: 132. На ИВЛ: 45", - написал он в Facebook.