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В Филатовской больнице лечатся почти 400 пациентов с COVID-19
Почти тысяча пациентов, в том числе 392 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:21
распространение нового коронавируса
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353
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В Филатовской больнице лечатся почти 400 пациентов с COVID-19

10:21 07.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти тысяча пациентов, в том числе 392 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Всего на лечении: 963. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 921. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 392. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 8. В ОРИТ: 132. На ИВЛ: 45", - написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 110 человек, поступил 101.
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