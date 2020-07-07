https://ria.ru/20200707/1573991010.html
Фронтмен Kasabian Том Мейган покинул группу
Английский музыкант и фронтмен рок-группы Kasabian объявил, что покидает коллектив, который основал в конце 90-х годов. Об этом стало известно из официального... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:43
2020-07-07T10:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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музыка, новости культуры
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Английский музыкант и фронтмен рок-группы Kasabian объявил, что покидает коллектив, который основал в конце 90-х годов. Об этом стало известно
из официального заявления участников, опубликованного в инстаграме, сообщает
The Guardian.
"Том Мейган уходит из Kasabian по взаимному согласию. Он долгое время боролся с личными проблемами, которые влияли на его поведение", — говорится в тексте поста.
По словам музыкантов, теперь солист хочет сфокусироваться на том, чтобы повернуть свою жизнь в нужное русло. Товарищи Мейгана подчеркнули, что дальше не будут комментировать эту ситуацию.
Издание The Guardian уточняет, что Тому Мейгану вместе с коллегой гитаристом Серджио Пиццорно, басистом Крисом Эдвардсом и барабанщиком Яном Мэттьюсом удалось сформировать одну из самых узнаваемых британских инди-рок групп.
Последний, шестой альбом "For crying out loud" участники Kasabian представили в 2017 году. Тогда же фронтмен группы рассказал, что пытался справиться с проблемами, связанными с психикой, после смерти друга и расставания с подругой.