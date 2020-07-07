Фронтмен Kasabian Том Мейган покинул группу

Солист британской рок-группа Kasabian Том Мейган выступает на музыкальном фестивале под открытым небом "Пикник "Афиши" в музее-заповеднике "Коломенское"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Английский музыкант и фронтмен рок-группы Kasabian объявил, что покидает коллектив, который основал в конце 90-х годов. Об этом Английский музыкант и фронтмен рок-группы Kasabian объявил, что покидает коллектив, который основал в конце 90-х годов. Об этом стало известно из официального заявления участников, опубликованного в инстаграме, сообщает The Guardian.

"Том Мейган уходит из Kasabian по взаимному согласию. Он долгое время боролся с личными проблемами, которые влияли на его поведение", — говорится в тексте поста.

По словам музыкантов, теперь солист хочет сфокусироваться на том, чтобы повернуть свою жизнь в нужное русло. Товарищи Мейгана подчеркнули, что дальше не будут комментировать эту ситуацию.

Издание The Guardian уточняет, что Тому Мейгану вместе с коллегой гитаристом Серджио Пиццорно, басистом Крисом Эдвардсом и барабанщиком Яном Мэттьюсом удалось сформировать одну из самых узнаваемых британских инди-рок групп.