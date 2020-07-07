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СМИ: трое полицейских погибли в результате взрыва бомбы в Афганистане
Глава местной полиции и еще двое сотрудников правоохранительных органов погибли в Афганистане в результате взрыва автомобиля террористом-смертником, сообщает... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:13
исламское государство
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РИА Новости
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353
60
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исламское государство, афганистан, талибан, в мире

СМИ: трое полицейских погибли в результате взрыва бомбы в Афганистане

10:13 07.07.2020
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава местной полиции и еще двое сотрудников правоохранительных органов погибли в Афганистане в результате взрыва автомобиля террористом-смертником, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на местные власти.
Представитель губернатора провинции Нангархар Аттаула Хогияни сообщил, что инцидент произошел во вторник утром у местного рынка. В результате взрыва также пострадали еще пятеро местных полицейских.
Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация,запрещенная в России
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Исламское государствоАфганистанТалибанВ мире
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