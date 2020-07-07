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Патрушев оценил возможные последствия вывода войск США из Афганистана
Россия будет приветствовать реальные шаги США по скорейшему завершению внутриполитического конфликта в Афганистане, при этом будущий вывод американских войск из РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:11
нато
совет безопасности рф
афганистан
николай патрушев
сша
в мире
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нато, совет безопасности рф, афганистан, николай патрушев, сша, в мире

Патрушев оценил возможные последствия вывода войск США из Афганистана

10:11 07.07.2020
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© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason EppersonАмериканские военнослужащие в Афганистане
Американские военнослужащие в Афганистане
© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason Epperson
Американские военнослужащие в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия будет приветствовать реальные шаги США по скорейшему завершению внутриполитического конфликта в Афганистане, при этом будущий вывод американских войск из этой страны не должен повлечь за собой деградацию обстановки там, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Пребывание американских войск в Афганистане в настоящее время легитимно. Когда и в каком объеме выводить свой воинский контингент, должны определять сами США. При этом исходим из того, что вывод войск не должен привести к дальнейшей деградации ситуации в этой стране, что может создать дополнительные вызовы всего региона", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

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Он отметил, что к возглавляемой Вашингтоном миссии НАТО "Решительная поддержка" "остается много вопросов", "ее цели и задачи остаются невыполненными", а афганские силы национальной безопасности, несмотря на миллиарды долларов, потраченные американцами на их подготовку, не справляются с поддержанием безопасности в стране.
"При этом Афганистан уверенно сохраняет статус крупнейшего в мире производителя и поставщика опиатов, обеспечивая более 80% их нелегального оборота в мире. С начала проведения в 2001 году операции "Несокрушимая свобода" масштабы производства героина увеличились в этой стране в десятки раз", - отметил Патрушев.
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Именно в силу перечисленных факторов Афганистан остается серьезным источником угроз для безопасности России и государств-членов ШОС, добавил он.
"Наша страна будет также только приветствовать реальные шаги американцев по скорейшему завершению афганского внутриполитического конфликта с целью прекращения кровопролития и запуска диалога по послевоенному обустройству страны. Со своей стороны, Россия также продолжит предпринимать последовательные шаги, направленные на оказание афганскому народу содействия в урегулировании ситуации", - заключил секретарь Совбеза.
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НАТОСовет Безопасности РФАфганистанНиколай ПатрушевСШАВ мире
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