Патрушев оценил возможные последствия вывода войск США из Афганистана

"Пребывание американских войск в Афганистане в настоящее время легитимно. Когда и в каком объеме выводить свой воинский контингент, должны определять сами США. При этом исходим из того, что вывод войск не должен привести к дальнейшей деградации ситуации в этой стране, что может создать дополнительные вызовы всего региона", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".