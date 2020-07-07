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Врач рассказала о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
Добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, рассказала руководитель университетского Центра... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
первый мгму имени сеченова
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РИА Новости
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Ежедневный осмотр добровольцев врачом
Испытания вакцины начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. 23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.
2020-07-07T10:14
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), первый мгму имени сеченова, общество

Врач рассказала о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19

10:14 07.07.2020
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, рассказала руководитель университетского Центра клинического изучения лекарственных средств Елена Смолярчук.
"Каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме. Лабораторные показатели на сегодняшний день также в пределах референсных значений, опасений не вызывают", — сказала она РИА Новости.
Врач пояснила, что первой группе добровольцев вакцину ввели уже более трех недель назад, второй — чуть больше двух недель назад. Выписка (при условии хорошего самочувствия участников испытаний) планируется на 15 и 20 июля.
По словам Смолярчук, у некоторых добровольцев наблюдались незначительные поствакцинальные реакции — покраснение кожи в месте инъекции, головная боль, повышение температуры, першение в горле, боли в суставах. Они ничем не отличались от реакций на другие вакцины, а степень их выраженности была минимальной, поэтому не требовалось никакого врачебного вмешательства — все реакции были купированы в течение суток, добавила собеседница агентства.
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По ее словам, вакцину при условии эффективности и безопасности можно будет применять не только в России, но и за рубежом. Смолярчук пояснила, что препарат создан путем биотехнологического процесса, поэтому при вакцинации не может вызвать заболевание, так как вирус не вводится в организм ни в живом, ни в инактивированном состоянии.

Испытания центра имени Гамалеи

Испытания вакцины от коронавируса проводит также Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Министерством обороны.
Как отмечает военное ведомство, состояние всех добровольцев стабильно хорошее, осложнений или побочных реакций у них нет. Все добровольцы находятся под постоянным наблюдением медиков: их ежедневно осматривают (в том числе место введения препарата), опрашивают, измеряют давление, пульс и температуру. Кроме того, проводится весь спектр лабораторных и инструментальных исследований, предусмотренных протоколом испытаний и необходимых для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа.
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Клинические испытания начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента ввели один компонент вакцины, еще девяти — второй.
Через пять дней вакцину ввели еще двадцати добровольцам. Они получают препарат в бустерном варианте — на следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, им введут введен второй компонент.

"Бустерный" вариант вакцинации предполагает дополнительное усиление защитных функций организма и увеличение продолжительности защиты в результате повторного введения препарата", — пояснили в пресс-службе Минобороны.

Завершить испытания планируется к концу июля.

Что говорят добровольцы

Сами добровольцы также рассказали о хорошем самочувствии. Один из участников испытаний, военный врач из Севастополя по имени Станислав, заявил, что чувствует себя замечательно.
"Температура в норме, пожаловаться не на что. Настроение отличное, и оно улучшается с каждым днем, потому что я понимаю, что вернусь к любимой жене и детям", — сказал он.
Станислав добавил, что за время, проведенное в стационаре, успел соскучиться по семье и работе. По его словам, первым делом после завершения исследования он обнимет жену и детей, а также, как и обещал дочери, отвезет всех в зоопарк в Ялту.
Жена Станислава Яна рассказала, что ее муж был так уверен в том, что должен испытать на себе вакцину, что ей ничего не оставалось, кроме как принять это решение и поддержать супруга.
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"Вообще, когда его провожаю в любую командировку, у меня возникает грусть, потому что если от одного целого оторвать половину, это будет уже не одно целое <…> Но вера в то, что все будет хорошо и благополучно это все разрешится, была, и она подкрепляет и дает силы", — сказала Яна.
Другой доброволец, военнослужащий-контрактник Иван, рассказал, что решил стать добровольцем после того, как товарищ, с которым он стоял в наряде, отказался от предложения испытать вакцину.
"Он засомневался и отказался. Я сразу согласился. Я не знал точных условий, знал, что нужно испытать вакцину. Я с радостью согласился, и никаких сомнений вообще не было", — сказал он.
Иван отметил, что для него большая честь испытывать вакцину, которую потом будут применять многие люди. Он добавил, что сейчас чувствует себя хорошо, хотя признался, что в первые дни отсутствие изменений в организме настораживало его.
"После укола ничего не болит, ни температуры не было, ни давление не подскочило. Ничего, все вообще хорошо было. Я очень был удивлен и рад этому. И сейчас, когда прошло две недели, у меня самочувствие до сих пор очень хорошее и ничем не отличается", — добавил военный.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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