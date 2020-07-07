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В Армении выявили 349 новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 349 и достигло 29 285, еще 12 человек скончались, сообщается во вторник... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:07
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коронавирус covid-19
воз
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353
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коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

В Армении выявили 349 новых случаев COVID-19

10:07 07.07.2020
352
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 349 и достигло 29 285, еще 12 человек скончались, сообщается во вторник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В понедельник власти республики сообщали о 28 936 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 491 летальном исходе. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 29 285 случаев коронавируса. Вылечились 16 907 пациентов. Скончались 503 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 711 пациентов, проведены 125 088 тестов.
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
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