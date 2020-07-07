Патрушев опроверг данные о "сговоре" России с талибами

"Одна из самых продолжительных и дорогостоящих операций в истории ЦРУ, проводившаяся в 1980-х годах под кодовым наименованием "Циклон", была направлена на финансовую и военную поддержку афганских моджахедов, которые потом составили костяк террористических сил не только в Афганистане, но и во всем регионе. Речь шла о миллиардах долларов", - отметил Патрушев.