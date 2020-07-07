Патрушев опроверг данные о "сговоре" России с талибами

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Россия никогда не сотрудничала с движением "Талибан", и о каком-либо сговоре Москвы с талибами говорят только те, кто либо плохо разбирается в обстановке в Афганистане или намеренно искажает факты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Американская газета New York Times 26 июня опубликовала материал с утверждением, будто некое подразделение российской военной разведки побуждало талибов за вознаграждение нападать на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Впоследствии эту публикацию опроверг, в том числе, лично Дональд Трамп.
"Это нелепые утверждения. Их могут озвучивать только те, кто плохо разбирается в обстановке в Афганистане или намеренно искажает реальное положение дел в регионе", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
По его словам, "если расставить все по своим местам, то именно США стояли у истоков движения "Талибан".
"Одна из самых продолжительных и дорогостоящих операций в истории ЦРУ, проводившаяся в 1980-х годах под кодовым наименованием "Циклон", была направлена на финансовую и военную поддержку афганских моджахедов, которые потом составили костяк террористических сил не только в Афганистане, но и во всем регионе. Речь шла о миллиардах долларов", - отметил Патрушев.
По его словам, хорошо известны откровения бывшего советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, признавшего, что Вашингтон спонсировал афганских террористов в угоду собственным геополитическим амбициям.
"Россия, напротив, никогда не сотрудничала с "Талибаном". Более того, в 2003 году по решению Верховного суда данная группировка официально признана в России террористической", - напомнил он.
По словам Патрушева, "следует помнить и о том, что российские и американские спецслужбы сотрудничают по широкому спектру направлений", а борьба с терроризмом – "та сфера, где есть конкретные практические результаты".
"В связи с этим любые утверждения о том, что наша страна вступила с талибами в сговор, тем более с целью убийства американских военнослужащих, не имеют под собой никаких оснований", - сказал Патрушев.
"Хотелось бы верить, что в дальнейшем американские СМИ будут более ответственно подходить к своим публикациям и не станут провоцировать дополнительную напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Остается лишь надеяться, что впредь американские политические круги будут решать свои внутренние проблемы, не пытаясь заработать предвыборные очки за счет России", - резюмировал секретарь СБ.