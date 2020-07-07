Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1573990127.html
В Крыму по подозрению в участии в Хизб ут-Тахрир* задержали шесть человек
Шесть человек задержаны в Крыму по подозрению в участии в запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:00
алушта
хизб ут-тахрир аль-ислами
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156032/52/1560325203_0:138:2000:1263_1400x0_80_0_0_838349af7367e85de6845d1e7d0c87ca.jpg
алушта
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156032/52/1560325203_0:138:2000:1263_1400x0_80_0_0_838349af7367e85de6845d1e7d0c87ca.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156032/52/1560325203_0:0:2000:1500_1400x0_80_0_0_2707cc49a1120e80c5dd87de818075bb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156032/52/1560325203_250:0:1750:1500_1400x0_80_0_0_6edee22dcc8abf99208cf43b6814641e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алушта, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

В Крыму по подозрению в участии в Хизб ут-Тахрир* задержали шесть человек

10:00 07.07.2020
3347
© Фото : Александр АндреевКрым. Алушта. Профессорский уголок
Крым. Алушта. Профессорский уголок
© Фото : Александр Андреев
Крым. Алушта. Профессорский уголок. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Шесть человек задержаны в Крыму по подозрению в участии в запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов.
Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что обыски у сторонников "Хизб ут-Тахрир" проходят сегодня в четырех районах Крыма, включая Алушту. Официально силовые структуры региона
"Проведены обыски. Задержаны шесть человек по подозрению в участии "Хизб ут-Тахрир", - сказал Курбединов.
По его словам, обыски проводили сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму. По всем адресам обысков выезжали адвокаты.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".
* Запрещенные в России экстремистские группировки.
4800000
Обсудить 0
АлуштаХизб ут-Тахрир аль-ИсламиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Рекомендуем
Павильон Роскосмоса
Советника гендиректора "Роскосмоса" задержали по статье о госизмене
Акция протеста в Лос-Анджелесе против строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access
Верховный суд США отказался разблокировать проект Keystone XL
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
На Алтае введут дополнительные меры по борьбе с COVID-19
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО
Дом правительства России
Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
Пустая больничная койка
Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле назвали санкции Великобритании недружественными шагами
Схимонах Сергий
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Подкаст Это надолго: зачем учить детей извиняться?
Подкаст "Это надолго": зачем учить детей извиняться?
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун
"Бей, не откладывай". Чем украинский адмирал угрожает Севастополю
Солдаты Национальной гвардии США
В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
Полки с алкогольной продукцией в одном из магазинов в Москве
"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
Поисково-спасательное судно Akin обнаружило немецкую подводную лодку U-23 в Черном море
СМИ: власти Турции задержали судно с 276 мигрантами на борту
Протестующий стоит на флаге США возле Белого дома
Выгодна ли России американская смута?
Спасатели на месте падения автобуса в водохранилище в китайской провинции Гуйчжоу
В Китае автобус со школьниками упал в водохранилище
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08Источник: КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния