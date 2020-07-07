В Крыму по подозрению в участии в Хизб ут-Тахрир* задержали шесть человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Шесть человек задержаны в Крыму по подозрению в участии в запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов.
Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что обыски у сторонников "Хизб ут-Тахрир" проходят сегодня в четырех районах Крыма, включая Алушту. Официально силовые структуры региона
"Проведены обыски. Задержаны шесть человек по подозрению в участии "Хизб ут-Тахрир", - сказал Курбединов.
По его словам, обыски проводили сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму. По всем адресам обысков выезжали адвокаты.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".
* Запрещенные в России экстремистские группировки.