Вирусолог оценила риски распространения бубонной чумы

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — РИА Новости. Передача бубонной чумы между людьми возможна только при личном контакте, а за пределы ареала сусликов она распространяется очень редко, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Галина Компанец.

Так она прокомментировала сообщения о том, что бубонную чуму выявили у скотовода в городе Баян-Нур во Внутренней Монголии (Китай), а также у двух человек на западе Монголии , в регионе, который граничит с Республикой Алтай.

"Природные очаги чумы есть практически во всем мире. В Евразии один из очагов — на севере Китая, также Внутренняя Монголия, Монголия и территория на границе. Переносчиками являются суслики. Между ними бактерия — возбудитель чумы передается как при непосредственном контакте, так и при укусе блох. Люди могут заразиться при контакте с больным животным или при укусе блохи", — сказала Компанец.

По ее словам, в последнем случае как раз был контакт с больным животным — суслика поймали и освежевали.

"Мертвым или живым — разницы нет. Бактерии живут в крови и выделениях достаточно долго. Учитывая, что возбудитель очень контагиозный — чтобы заразиться, нужно несколько микробных клеток, — чума считается особо опасной инфекцией. Дальнейшая передача между людьми бубонной чумы возможна при непосредственном контакте с больными или уже при более тяжелых формах — при легочной чуме, например", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что бубонной чумой могут заболеть медики, которые работают с пациентом, но, например, соседи больного воздушно-капельным путем не заразятся.

Вирусолог пояснила, что бактерия проникает в кровь через ранку на коже и доходит до лимфатического узла — это первая преграда на ее пути. В лимфатическом узле возбудитель начинает размножаться, узел воспаляется и увеличивается — это и есть бубон. Он такой большой, что его видно под кожей.

"При хороших состояниях бактерия не должна пройти дальше, инфекция локализуется на этом уровне. Но если она попадет дальше в кровь, в легкие, то может развиться легочная форма, и это уже опасно. Она может передаваться воздушно-капельным путем", — сказала Компанец.

Она отметила, что локальные случаи бубонной чумы время от времени регистрируют в Южной и Северной Америке или в Китае . Они связаны с тем, что люди охотятся на сусликов и употребляют их в пищу.

"Во Владивостоке раньше опасность представляли крысы, которые могут быть переносчиками возбудителя чумы. В крупных портовых городах открывали противочумные станции, так как крысы на судах могли принести чуму. Во Владивостоке есть противочумная станция, ее сотрудники отлавливают крыс и обследуют их на возбудителя чумы. У нас уже давно не обнаруживали возбудителей, и городского очага у нас не существует", — рассказала Компанец.

Она подчеркнула, что суть природно-очаговой инфекции в том, что она развивается сама по себе, вне зависимости от человека.

"Суслики бегают, болеют, и пока человек с ними не столкнется, не заболеет. В прошлые века, когда дикие грызуны встречались с крысами и те заносили инфекцию в город, были вспышки, в том числе легочной чумы. Но потом появились антибиотики, и теперь мы можем контролировать эту болезнь — бубонная чума неплохо лечится ими. Но полностью избавиться от нее мы не сможем", — объяснила вирусолог.

По ее словам, суслик — не мигрирующий вид, разносить болезнь на большие территории не может. Опасность возникает тогда, когда сусликов заставляют переселяться критические условия — наводнения или землетрясения. Но, как правило, их ареал все равно будет ограничен кормовой базой, климатом и другими видами.