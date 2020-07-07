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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20200707/1573990057.html
Подкаст "Это надолго": зачем учить детей извиняться?
Этому, кстати, не помешало бы поучиться и некоторым взрослым. Умение искренне извиняться говорит, например, о высоком уровне эмпатии. А как с этим у детей? Понимают ли трёхлётки смысл извинений? Почему им иногда проще соврать, чем признать вину? Как травмирует насильственное "извинись"? Что делать, если ребёнок — ябеда?
2020-07-07T16:53
это надолго
подкаст
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Подкаст "Это надолго": зачем учить детей извиняться?
Этому, кстати, не помешало бы поучиться и некоторым взрослым. Умение искренне извиняться говорит, например, о высоком уровне эмпатии. А как с этим у детей? Понимают ли трёхлётки смысл извинений? Почему им иногда проще соврать, чем признать вину? Как травмирует насильственное "извинись"? Что делать, если ребёнок — ябеда?
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990247_0:20:640:380_1400x0_80_0_0_805047aa8c4c2d5522cf53fbf46320d0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Подкаст "Это надолго": зачем учить детей извиняться?

11:00 07.07.2020 (обновлено: 16:53 07.07.2020)
8051
Это надолго
Подкаст "Это надолго": зачем учить детей извиняться?
Вчера, 11:00
Этому, кстати, не помешало бы поучиться и некоторым взрослым. Умение искренне извиняться говорит, например, о высоком уровне эмпатии. А как с этим у детей? Понимают ли трёхлётки смысл извинений? Почему им иногда проще соврать, чем признать вину? Как травмирует насильственное "извинись"? Что делать, если ребёнок — ябеда?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём, почему чувство вины лучше, чем стыд, как связаны детское "прости" и тюремная культура в России, и как работает обучение извинениям на практике. А ещё говорим о взрослых — почему нам невероятно сложно признавать свои ошибки и неправоту перед другими.
Партнёр сегодняшнего эпизода — ООО "Пфайзер Инновации", производитель биологически активной добавки к пище Бифиформ Бэби.
Об этом Настя и Лина говорят с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Дёминой.
Откуда в детях столько агрессии и как научить их самоконтролю, читайте в рекомендациях психолога, мамы одиннадцати детей Екатерины Бурмистровой.
3:00 Во сколько лет ребёнок уже способен говорить "спасибо" и "извини"
5:45 "Прости меня": магическая формула, которая всё обнуляет
7:00 Чем детский стыд отличается от вины?
9:30 "Совести у тебя нет": когда она формируется у детей?
10:45 Почему дети ябедничают и в каком возрасте — это реальная потребность?
16:00 Работает ли обучение извинениям на родительском примере?
17:45 Как проходит обучение извинениям
19:45 О насилии и принуждении к извинениям
24:15 Как случайно не воспитать обострённое чувство вины?
26:15 Говорим о взрослых: почему мы с трудом признаём свою неправоту, особенно перед детьми
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Это надолгоПодкаст
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