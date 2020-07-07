Подкаст "Это надолго": зачем учить детей извиняться?
Этому, кстати, не помешало бы поучиться и некоторым взрослым. Умение искренне извиняться говорит, например, о высоком уровне эмпатии. А как с этим у детей? Понимают ли трёхлётки смысл извинений? Почему им иногда проще соврать, чем признать вину? Как травмирует насильственное "извинись"? Что делать, если ребёнок — ябеда?
Подкаст "Это надолго": зачем учить детей извиняться?
Этому, кстати, не помешало бы поучиться и некоторым взрослым. Умение искренне извиняться говорит, например, о высоком уровне эмпатии. А как с этим у детей? Понимают ли трёхлётки смысл извинений? Почему им иногда проще соврать, чем признать вину? Как травмирует насильственное "извинись"? Что делать, если ребёнок — ябеда?
Подкаст "Это надолго": зачем учить детей извиняться?
Вчера, 11:00
Этому, кстати, не помешало бы поучиться и некоторым взрослым. Умение искренне извиняться говорит, например, о высоком уровне эмпатии. А как с этим у детей? Понимают ли трёхлётки смысл извинений? Почему им иногда проще соврать, чем признать вину? Как травмирует насильственное "извинись"? Что делать, если ребёнок — ябеда?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём, почему чувство вины лучше, чем стыд, как связаны детское "прости" и тюремная культура в России, и как работает обучение извинениям на практике. А ещё говорим о взрослых — почему нам невероятно сложно признавать свои ошибки и неправоту перед другими.
Партнёр сегодняшнего эпизода —ООО "Пфайзер Инновации", производитель биологически активной добавки к пище Бифиформ Бэби.
Об этом Настя и Лина говорят с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Дёминой.
Откуда в детях столько агрессии и как научить их самоконтролю, читайте в рекомендациях психолога, мамы одиннадцати детей Екатерины Бурмистровой.
3:00 Во сколько лет ребёнок уже способен говорить "спасибо" и "извини"
5:45 "Прости меня": магическая формула, которая всё обнуляет
7:00 Чем детский стыд отличается от вины?
9:30 "Совести у тебя нет": когда она формируется у детей?
10:45 Почему дети ябедничают и в каком возрасте — это реальная потребность?
16:00 Работает ли обучение извинениям на родительском примере?
17:45 Как проходит обучение извинениям
19:45 О насилии и принуждении к извинениям
24:15 Как случайно не воспитать обострённое чувство вины?
26:15 Говорим о взрослых: почему мы с трудом признаём свою неправоту, особенно перед детьми
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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