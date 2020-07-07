Подкаст "Это надолго": зачем учить детей извиняться?

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Это надолго Подкаст "Это надолго": зачем учить детей извиняться?

Этому, кстати, не помешало бы поучиться и некоторым взрослым. Умение искренне извиняться говорит, например, о высоком уровне эмпатии. А как с этим у детей? Понимают ли трёхлётки смысл извинений? Почему им иногда проще соврать, чем признать вину? Как травмирует насильственное "извинись"? Что делать, если ребёнок — ябеда?