https://ria.ru/20200707/1573989979.html
В московском центре "Вороновское" почти 170 пациентов лечатся от COVID-19
Почти 170 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:51
2020-07-07T09:51
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
москва
общество
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https://ria.ru/20200706/1573981693.html
москва
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей переходов (врач), коронавирус в россии, москва, общество