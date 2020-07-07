В московском центре "Вороновское" почти 170 пациентов лечатся от COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 7 июля состоят на лечении 167 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 167, подтверждённых с COVID – 167, с кислородной поддержкой – 121, на ИВЛ – пять", - - написал он в Facebook.