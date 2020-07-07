Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573989979.html
В московском центре "Вороновское" почти 170 пациентов лечатся от COVID-19
Почти 170 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:51
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570471536_0:61:2983:1739_1400x0_80_0_0_62d15f66bd59794ecd145f4a813d7ed6.jpg
https://ria.ru/20200706/1573981693.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570471536_0:61:2983:1739_1400x0_80_0_0_62d15f66bd59794ecd145f4a813d7ed6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570471536_226:0:2957:2048_1400x0_80_0_0_e1205d865b944a6fda199725e4e8daca.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570471536_567:0:2615:2048_1400x0_80_0_0_74df764bb0924ac857af0864fb564e1a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей переходов (врач), коронавирус в россии, москва, общество

В московском центре "Вороновское" почти 170 пациентов лечатся от COVID-19

09:51 07.07.2020
136
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское" . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти 170 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 7 июля состоят на лечении 167 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 167, подтверждённых с COVID – 167, с кислородной поддержкой – 121, на ИВЛ – пять", - - написал он в Facebook.

Главврач добавил, что за сутки поступили 26 пациентов, выписаны девять человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
6 июля, 23:10Распространение нового коронавируса
В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
010002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииМоскваОбщество
Рекомендуем
Посетители ВДНХ
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК обсудит возможность голосования в течение 2-3 дней на выборах осенью
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице лечатся почти 400 пациентов с COVID-19
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении выявили 349 новых случаев COVID-19
В лаборатории
Вирусолог оценила риски распространения бубонной чумы
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев опроверг данные о "сговоре" России с талибами
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 370 пациентов
На улице Мельбурна
Власти Австралии повторно вводят карантин в Мельбурне
Больничная палата
В Москве еще 2066 пациентов вылечились от COVID-19
Медик у машины скорой помощи
В Москве выявили 629 новых случаев COVID-19
Схимонах Сергий
Схимонах Сергий не явился на суд по делу о распространении фейков
Машина скорой медицинской помощи
Оперштаб не выявил прироста новых случаев COVID в Калмыкии, НАО и Крыму
Полицейский автомобиль на блокпосте при въезде в Алма-Ату
Казахстан направил на борьбу с COVID более 282 миллионов долларов
Автомобили службы каршеринга Делимобиль
Правительство запустило программу по доступной аренде автомобилей
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
Оперштаб опроверг сообщения о скоплении трупов в томском морге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08Источник: КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния