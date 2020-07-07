https://ria.ru/20200707/1573989952.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра с грозой во вторник вечером, следует из данных прогностической... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:50
2020-07-07T09:50
гидрометцентр
москва
общество
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https://ria.ru/20200706/1573927589.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гидрометцентр, москва, общество