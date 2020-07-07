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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра с грозой во вторник вечером, следует из данных прогностической... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:50
гидрометцентр
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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60
гидрометцентр, москва, общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

09:50 07.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители ВДНХ
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра с грозой во вторник вечером, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Жёлтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Москве во вторник с 18.00 до полуночи ожидается гроза с порывами ветра 12-17 метров в секунду. Также в московской области с 15.00 вторника сутки действует предупреждение о ливне с грозой и шквалистым ветром порывами 17-22 метра в секунду.
Днем ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за жары.
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