В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

Уточняется, что в Москве во вторник с 18.00 до полуночи ожидается гроза с порывами ветра 12-17 метров в секунду. Также в московской области с 15.00 вторника сутки действует предупреждение о ливне с грозой и шквалистым ветром порывами 17-22 метра в секунду.