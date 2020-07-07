https://ria.ru/20200707/1573989809.html
Правительство запустило программу по доступной аренде автомобилей
Правительство в рамках программы "Доступная аренда" субсидирует до четверти расходов на приобретение автотехники каршеринговыми компаниями и арендодателями. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:48
2020-07-07T11:04
михаил мишустин
экономика
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https://ria.ru/20200701/1573724208.html
https://ria.ru/20200609/1572700937.html
Василий Иванов
Какой невероятно важный сектор экономики, что надо его из бюджета спонсировать. Наверно метро перегружено, разгрузить надо. Или может связи?
25
Дик Котов
Правильно, зальем город тысячами новых арендных автомобилей, а то пробок то у нас нет, парковочных мест у нас навалом, да и денег у народу куры не клюют.
24
9
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Правительство в рамках программы "Доступная аренда" субсидирует до четверти расходов на приобретение автотехники каршеринговыми компаниями и арендодателями.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин
. В документе уточняется, что речь идет о скидке на авансовый платеж по договору операционного лизинга. Она составит до 25 процентов от стоимости машины и будет доступна гражданам и предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения, а также каршеринговым компаниям, которые собираются сдавать в аренду приобретаемый автомобиль.
При этом, согласно условиям программы, автомобиль должен быть отечественного производства.
"Новый механизм сделает аренду и лизинг автомобилей привлекательнее. С его помощью в 2020 году планируется реализовать до 14 тысяч транспортных средств отечественного производства", — отметили в кабмине.
Как следует из текста постановления, с которым ознакомилось РИА Новости, минимальный срок аренды по новое программе — полтора года. В лизинг можно взять транспортное средство любого типа, максимальная скидка для легковых машин составит 350 тысяч рублей, для легких коммерческих — 500 тысяч, для остальных — 900 тысяч рублей.
"Доступная аренда" дополнит уже действующий механизм, по которому в рамках финансового лизинга предоставляется скидка в десять процентов.