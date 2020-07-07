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Правительство запустило программу по доступной аренде автомобилей
Правительство в рамках программы "Доступная аренда" субсидирует до четверти расходов на приобретение автотехники каршеринговыми компаниями и арендодателями. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:04
михаил мишустин
экономика
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https://ria.ru/20200701/1573724208.html
https://ria.ru/20200609/1572700937.html
Какой невероятно важный сектор экономики, что надо его из бюджета спонсировать. Наверно метро перегружено, разгрузить надо. Или может связи?
25
Правильно, зальем город тысячами новых арендных автомобилей, а то пробок то у нас нет, парковочных мест у нас навалом, да и денег у народу куры не клюют.
24
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569937250_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_8f19ee8edce8bbd6632d0a55ddf5f001.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
михаил мишустин, экономика

Правительство запустило программу по доступной аренде автомобилей

09:48 07.07.2020 (обновлено: 11:04 07.07.2020)
12036
© РИА Новости / Алексей МайшевАвтомобили службы каршеринга "Делимобиль"
Автомобили службы каршеринга Делимобиль
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Правительство в рамках программы "Доступная аренда" субсидирует до четверти расходов на приобретение автотехники каршеринговыми компаниями и арендодателями.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе уточняется, что речь идет о скидке на авансовый платеж по договору операционного лизинга. Она составит до 25 процентов от стоимости машины и будет доступна гражданам и предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения, а также каршеринговым компаниям, которые собираются сдавать в аренду приобретаемый автомобиль.
Автомобили сервиса каршеринга
1 июля, 09:58
Глава ГИБДД призвал запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
При этом, согласно условиям программы, автомобиль должен быть отечественного производства.
"Новый механизм сделает аренду и лизинг автомобилей привлекательнее. С его помощью в 2020 году планируется реализовать до 14 тысяч транспортных средств отечественного производства", — отметили в кабмине.
Как следует из текста постановления, с которым ознакомилось РИА Новости, минимальный срок аренды по новое программе — полтора года. В лизинг можно взять транспортное средство любого типа, максимальная скидка для легковых машин составит 350 тысяч рублей, для легких коммерческих — 500 тысяч, для остальных — 900 тысяч рублей.
"Доступная аренда" дополнит уже действующий механизм, по которому в рамках финансового лизинга предоставляется скидка в десять процентов.
Машина службы каршеринга Belka Car едет по Моховой улице в Москве
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Обсудить 9
Михаил МишустинЭкономика
Популярные комментарии
Какой невероятно важный сектор экономики, что надо его из бюджета спонсировать. Наверно метро перегружено, разгрузить надо. Или может связи?
7 июля, 12:56
Василий Иванов
2110003
Правильно, зальем город тысячами новых арендных автомобилей, а то пробок то у нас нет, парковочных мест у нас навалом, да и денег у народу куры не клюют.
7 июля, 10:32
Дик Котов
1720005
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