Правительство запустило программу по доступной аренде автомобилей

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Правительство в рамках программы "Доступная аренда" субсидирует до четверти расходов на приобретение автотехники каршеринговыми компаниями и арендодателями.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин . В документе уточняется, что речь идет о скидке на авансовый платеж по договору операционного лизинга. Она составит до 25 процентов от стоимости машины и будет доступна гражданам и предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения, а также каршеринговым компаниям, которые собираются сдавать в аренду приобретаемый автомобиль.

При этом, согласно условиям программы, автомобиль должен быть отечественного производства.

"Новый механизм сделает аренду и лизинг автомобилей привлекательнее. С его помощью в 2020 году планируется реализовать до 14 тысяч транспортных средств отечественного производства", — отметили в кабмине.

Как следует из текста постановления, с которым ознакомилось РИА Новости, минимальный срок аренды по новое программе — полтора года. В лизинг можно взять транспортное средство любого типа, максимальная скидка для легковых машин составит 350 тысяч рублей, для легких коммерческих — 500 тысяч, для остальных — 900 тысяч рублей.