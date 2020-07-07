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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573989666.html
На Алтае введут дополнительные меры по борьбе с COVID-19
Более 170 новых инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае, в связи с резким ростом заражённых в регионе планируют введение новых мер по... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
алтайский край
барнаул
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, алтайский край, барнаул, общество

На Алтае введут дополнительные меры по борьбе с COVID-19

09:44 07.07.2020
93896
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАРНАУЛ, 7 июл - РИА Новости. Более 170 новых инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае, в связи с резким ростом заражённых в регионе планируют введение новых мер по противодействию COVID-19, сообщают в оперштабе.
"В связи с ростом количества инфицированных сегодня вечером губернатор края Виктор Томенко проведёт специальное оперативное совещание, на котором будет рассмотрена складывающаяся эпидемиологическая обстановка в регионе и обсуждены возможные дополнительные меры по предупреждению её дальнейшего ухудшения. На этой же неделе планируется провести заседание регионального оперштаба по противодействию коронавирусу, где выработанные сегодня предложения и меры могут быть в полном объёме или частично утверждены", - говорится в сообщении.
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявлен 171 инфицированный, это новый антирекорд в регионе. Основной прирост дал Барнаул – 102 инфицированных.
"В целом на сегодняшний день в крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4709 человек, в том числе 467 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных пациентов 89, на аппарате ИВЛ - 21", - уточняют в оперштабе.
Фотоснимок коронавируса
Вчера, 07:40Распространение нового коронавируса
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За сутки скончалось 5 человек: 2 - от COVID-19, 3 - иные причины смерти. Всего скончалось 109 человек, в том числе 47 случаев от COVID-19, 59 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.
"Всего выздоровело – 3356 (3026 взрослых и 330 детей). За прошедшие сутки выздоровело 103 человека (взрослые – 96, дети – 7), - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАлтайский крайБарнаулОбщество
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