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Религия и мировоззрение
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Схимонах Сергий не явился на суд по делу о распространении фейков
Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) не явился на суд в Верхней Пышме (Свердловская область), который во вторник рассматривает дело о распространении РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:43
религия и мировоззрение
схиигумен сергий (николай романов)
религия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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схиигумен сергий (николай романов), религия, новости - религия и мировоззрение, свердловская область, верхняя пышма, общество

Схимонах Сергий не явился на суд по делу о распространении фейков

09:42 07.07.2020 (обновлено: 09:43 07.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхимонах Сергий
Схимонах Сергий
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Схимонах Сергий . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) не явился на суд в Верхней Пышме (Свердловская область), который во вторник рассматривает дело о распространении им недостоверной информации.

"Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, на судебное заседание не явилось. Его интересы представляет защитник", - объявила судья Александра Белошейкина. Трансляция заседания ведется на странице судебного участка №3 Верхнепышминского района в соцсети "ВКонтакте".

Схимонах обвиняется в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.15 КоАП о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана.
Вахтанг Кипшидзе
3 июля, 14:13Религия и мировоззрение
В РПЦ объяснили лишение схиигумена Сергия сана
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Религия и мировоззрениеСхиигумен Сергий (Николай Романов)РелигияНовости - Религия и мировоззрениеСвердловская областьВерхняя ПышмаОбщество
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