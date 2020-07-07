Власти Малайзии обвинили телеканал Al Jazeera в подстрекательстве к бунту

"Вскоре мы пригласим репортеров телеканала, которым будет задано несколько вопросов. В их отношении будет проведено следствие на основании требований уголовного кодекса Малайзии и Закона об антигосударственной деятельности. Мы увидим, будут ли им предъявлены обвинения, после того, как они ответят на наши вопросы", - заявил он, отметив, что на журналистов в полицию поступило не одно, а несколько заявлений.