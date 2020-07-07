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Власти Малайзии обвинили телеканал Al Jazeera в подстрекательстве к бунту
Полицейские власти Малайзии начали расследование в отношении журналистов телеканала Al Jazeera, которых подозревают в "подстрекательстве к бунту и... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:37
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малайзия, бангладеш, в мире

Власти Малайзии обвинили телеканал Al Jazeera в подстрекательстве к бунту

09:37 07.07.2020
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© AP Photo / Vincent ThianПолиция в Малайзии
Полиция в Малайзии
© AP Photo / Vincent Thian
Полиция в Малайзии . Архивное фото
БАНГКОК, 7 июл – РИА Новости. Полицейские власти Малайзии начали расследование в отношении журналистов телеканала Al Jazeera, которых подозревают в "подстрекательстве к бунту и антиправительственным действиям" в связи с публикацией сюжета о судьбе нелегальных мигрантов, массово арестованных в стране во время пандемии COVID-19, сообщает во вторник интернет-версия газеты The Star.
"Так как к нам поступили заявления о противоправном характере репортажа, показанного телеканалом, мы обязаны провести тщательное расследование, которое должно определить, есть ли в действиях подозреваемых состав преступления", - заявил журналистам в Куала-Лумпуре генерал-инспектор (шеф) полиции Малайзии Абдул Хамид Бадор, слова которого цитирует издание.
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"Вскоре мы пригласим репортеров телеканала, которым будет задано несколько вопросов. В их отношении будет проведено следствие на основании требований уголовного кодекса Малайзии и Закона об антигосударственной деятельности. Мы увидим, будут ли им предъявлены обвинения, после того, как они ответят на наши вопросы", - заявил он, отметив, что на журналистов в полицию поступило не одно, а несколько заявлений.
В опубликованном на прошлой неделе репортаже программы 101 East под названием "Запертые в малайзийском локдауне" телеканал рассказал о судьбе нелегальных мигрантов, которых в разгар пандемии коронавируса малайзийские власти массово арестовали и поместили в центры временного содержания иммиграционной полиции, в которых затем из-за скученности и несовершенства систем вентиляции произошли крупные вспышки заболевания. В программе выступили несколько оказавшихся на свободе иммигрантов, прошедших через заключение в центрах временного содержания во время пандемии.
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По информации газеты, иммиграционные власти в настоящее время разыскивают одного из них, 25-летнего гражданина Бангладеш Райхана Кабира, в связи с полицейским расследованием.
В понедельник в ответ на демонстрацию репортажа старший министр Малайзии по вопросам безопасности Исмаил Сабри Яакоб публично обвинил телеканал в производстве и распространении фальшивых новостей, и призвал его руководство и сотрудников извиниться перед гражданами Малайзии.
В связи с расследованием, которое ведется под личным контролем генерал-инспектора малайзийской полиции, Иммиграционный департамент Малайзии напомнил всем иностранцам, проживающим в стране по долгосрочным визам и разрешениям, о вероятности отзыва виз и разрешений в случае распространения ими высказываний, порочащих власти страны, сообщает издание.
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