На Украине число случаев COVID-19 достигло 49 607

"За минувшие сутки заболели 564 человека, из них 19 детей, а также 16 медработников. Зафиксирован 21 летальный случай. Выздоровели 490 человек. Всего за время пандемии заболели 49 607 человек, из них 3569 детей и 7046 медработников. Всего выздоровели 22 193 человек, а летальных случаев - 1283", - сказал Степанов.