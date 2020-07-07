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Распространение нового коронавируса
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На Украине число случаев COVID-19 достигло 49 607
Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 564, до 49 607, умер еще 21 человек, заявил во вторник на брифинге министр здравоохранения... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
воз
львовская область
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, максим степанов, воз, львовская область, киев, украина, в мире

На Украине число случаев COVID-19 достигло 49 607

09:34 07.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ. Архивное фото
КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 564, до 49 607, умер еще 21 человек, заявил во вторник на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 564 человека, из них 19 детей, а также 16 медработников. Зафиксирован 21 летальный случай. Выздоровели 490 человек. Всего за время пандемии заболели 49 607 человек, из них 3569 детей и 7046 медработников. Всего выздоровели 22 193 человек, а летальных случаев - 1283", - сказал Степанов.
По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали во Львовской области – 144, Закарпатской – 83 и в Киеве - 63.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗЛьвовская областьКиевУкраинаВ мире
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