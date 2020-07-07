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Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных
Жительница США признала себя виновной в незаконном хранении сверхсекретной информации Агентства национальной безопасности США (АНБ) и в похищении ребенка,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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фбр, ввс сша, военно-морские силы сша, мексика, сша, в мире

Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных

09:32 07.07.2020
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© AP Photo / Patrick Semansky, FileАгентство национальной безопасности США
Агентство национальной безопасности США
© AP Photo / Patrick Semansky, File
Агентство национальной безопасности США. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Жительница США признала себя виновной в незаконном хранении сверхсекретной информации Агентства национальной безопасности США (АНБ) и в похищении ребенка, сообщает американское министерство юстиции.
Отмечается, что 47-летняя Элизабет Джо Ширли, жительница Западной Виргинии, признала себя виновной по двум пунктам обвинения: "умышленное хранение информации о национальной обороне" и "международное похищение детей одним родителем".
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"Ширли признала себя виновной в незаконном хранении документа АНБ, содержащего сверхсекретную/секретную информацию с особым режимом хранения о национальной обороне. В документе изложена информация разведки о военных и политических аспектах, имеющих отношение к иностранному правительству. Ширли также призналась в том, что вывезла своего ребенка в Мексику, будучи родителем, проживающим отдельно, с целью воспрепятствовать законному осуществлению прав отца, получившего опеку над ребенком", - говорится в заявлении минюста.
Минюст указывает, что американка впервые получила доступ к секретным данным в августе 1994 года, когда проходила службу в ВВС США. Во время службы в военно-воздушных силах она также выполняла различные поручения АНБ. За время своей карьеры она служила в различных американских ведомствах и службах, включая разведку ВМС США и минобороны. Ширли на протяжении своей службы несколько раз проходила "проверки допуска к сверхсекретной информации".
В июле 2019 года, как утверждается, гражданка США вместе со своей шестилетней дочерью уехала в Мексику. Она планировала "связаться с представителями правительства России и попросить переселиться в страну, которая не будет экстрадировать ее в США". При этом с собой в Мексику она взяла также документ, в котором содержалась сверхсекретная информация о национальной безопасности Соединенных Штатов.
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Минюст США утверждает, что Ширли, находясь в Мексике, подготовила письмо для представителей российского правительства, в котором говорилось "о неотложной необходимости отправить из США предметы, связанные с ее работой, прежде чем их заберут и уничтожат".
В августе 2019 года правоохранители на основании ордера на арест задержали Ширли и ее дочь в одном из отелей Мехико. Ведомство отмечает, что помимо сверхсекретного документа была изъята техника американки. Сотрудники ФБР обнаружили презентацию, которая была сделана для Управления военно-морской разведки, в тексте была размещена секретная информация. Также агенты обнаружили "сообщения, которые Ширли, будучи в Мексике, подготовила к отправке чиновникам российского правительства, последнее из которых, как подтвердили в ЦРУ, содержало информацию секретного уровня".
Американке грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф до 250 тысяч долларов по обвинению в хранении секретной информации, связанной с национальной безопасностью. По второму пункту, в связи с обвинением о незаконном вывозе ребенка в другую страну, ей грозит до трех лет заключения и штраф до 250 тысяч долларов.
Генпрокурор США Джефф Сешнс во времрифинга на тему утечки информации в Министерстве юстиции США в Вашингтоне. 4 августа 2017
4 августа 2017, 18:57
Генпрокурор США заявил об "ужасающем объеме" утечек секретной информацииЗа первое полугодие 2017 года объем утечек в прессу и за рубеж превысил показатель за предыдущие три года. Это серьезно ударило по интересам страны и спецслужбам.
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ФБРВВС СШАВоенно-морские силы СШАМексикаСШАВ мире
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