Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных

"Ширли признала себя виновной в незаконном хранении документа АНБ, содержащего сверхсекретную/секретную информацию с особым режимом хранения о национальной обороне. В документе изложена информация разведки о военных и политических аспектах, имеющих отношение к иностранному правительству. Ширли также призналась в том, что вывезла своего ребенка в Мексику, будучи родителем, проживающим отдельно, с целью воспрепятствовать законному осуществлению прав отца, получившего опеку над ребенком", - говорится в заявлении минюста.

Минюст США утверждает, что Ширли, находясь в Мексике, подготовила письмо для представителей российского правительства, в котором говорилось "о неотложной необходимости отправить из США предметы, связанные с ее работой, прежде чем их заберут и уничтожат".

Американке грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф до 250 тысяч долларов по обвинению в хранении секретной информации, связанной с национальной безопасностью. По второму пункту, в связи с обвинением о незаконном вывозе ребенка в другую страну, ей грозит до трех лет заключения и штраф до 250 тысяч долларов.