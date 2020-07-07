В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило пять тысяч

ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Количество пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекций в Количество пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекций в Тамбовской области превысило 5 тысяч, выздоровели 3,5 тысячи, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждено 42 новых случая COVID-19. Из них - 17 мужчин, 18 женщин, семеро детей (девочка 6 лет, мальчики от 6 месяцев до 15 лет). Возраст взрослых - от 20 до 73 лет. Все пациенты заразились от заболевших ранее.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 5030, из них 1778 без клинических проявлений. 3529 выздоровели: 1663 выписаны из стационара, 1866 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 25", - говорится в сообщении.

На госпитализации сейчас находятся 397 человек, из них диагноз "пневмония" у 282 человек.

На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2873 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 1079.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.