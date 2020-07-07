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В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило пять тысяч
Количество пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекций в Тамбовской области превысило 5 тысяч, выздоровели 3,5 тысячи, сообщила администрация региона. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество

В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило пять тысяч

09:27 07.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Количество пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекций в Тамбовской области превысило 5 тысяч, выздоровели 3,5 тысячи, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 42 новых случая COVID-19. Из них - 17 мужчин, 18 женщин, семеро детей (девочка 6 лет, мальчики от 6 месяцев до 15 лет). Возраст взрослых - от 20 до 73 лет. Все пациенты заразились от заболевших ранее.
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"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 5030, из них 1778 без клинических проявлений. 3529 выздоровели: 1663 выписаны из стационара, 1866 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 25", - говорится в сообщении.
На госпитализации сейчас находятся 397 человек, из них диагноз "пневмония" у 282 человек.
На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2873 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 1079.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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