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В Москве еще 2066 пациентов вылечились от COVID-19
Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки, всего выздоровели более 159 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:17
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коронавирус covid-19
анастасия ракова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 2066 пациентов вылечились от COVID-19

09:17 07.07.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки, всего выздоровели более 159 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2066 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 159 718" - сообщила вице-мэр.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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09:18В Свердловской области нашли четыре изумруда стоимостью около $40 тысяч
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