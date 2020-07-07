В Москве еще 2066 пациентов вылечились от COVID-19

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2066 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 159 718" - сообщила вице-мэр.