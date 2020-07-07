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В порту Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии
Приморские таможенники обнаружили прибывший из Германии гражданский вертолет с превышением допустимой нормы радиации в 55 раз, сообщила журналистам... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:10
германия
владивосток
япония
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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германия, владивосток, япония, происшествия

В порту Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии

09:10 07.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Приморские таможенники обнаружили прибывший из Германии гражданский вертолет с превышением допустимой нормы радиации в 55 раз, сообщила журналистам пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Бережная.
"Гражданский вертолет (Во.105) с превышением допустимой нормы радиации в 55 раз обнаружили владивостокские таможенники в морском пункте пропуска Владивосток. Радиационно-опасный объект прибыл из Германии в контейнере в адрес российской компании", - сообщила Бережная.
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10 февраля, 09:12
В порту Владивостока обнаружили радиацию
По словам начальника подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами таможни Максима Шестернина, которые приводятся в сообщении, максимальный уровень гамма-излучения на поверхности вертолета превысил 5 микрозивертов в час. Также было обнаружено значительное бета-излучение.
"Источником излучения оказался редуктор и крышка редуктора хвостового винта вертолета. Информация была передана в санитарно-карантинный пункт управления Роспотребнадзора по Приморскому краю", - говорится в сообщении.
Было установлено, что излучающие радиацию части вертолета не соответствуют основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности и запрещены к ввозу на территорию Евразийского экономического союза, а потому "подлежат обратному вывозу".
Во Владивостокской таможне отмечают, что с начала 2020 года обнаружено 14 радиоактивных объектов, среди которых пять радиоактивных товаров из Японии: автомобили и части автомобилей, запрещённых к ввозу в Россию. Их вновь пытались ввезти в РФ, но безуспешно.
Порт во Владивостоке
21 января, 08:24
В порту Владивостока задержали радиоактивную машину из Японии
1232002
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ГерманияВладивостокЯпонияПроисшествия
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