В порту Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии

"Гражданский вертолет (Во.105) с превышением допустимой нормы радиации в 55 раз обнаружили владивостокские таможенники в морском пункте пропуска Владивосток. Радиационно-опасный объект прибыл из Германии в контейнере в адрес российской компании", - сообщила Бережная.

По словам начальника подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами таможни Максима Шестернина, которые приводятся в сообщении, максимальный уровень гамма-излучения на поверхности вертолета превысил 5 микрозивертов в час. Также было обнаружено значительное бета-излучение.