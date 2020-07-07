В Воронежской области выявили 139 новых случаев COVID-19

По данным на понедельник, в Воронежской области COVID-19 был обнаружен у 8505 пациентов. Выздоровели 6302, умерли 59.

"Во вторник, 7 июля, официально подтверждено заражение 139 человек в регионе. Человек с подтверждённым диагнозом: 8 644. Выздоровели: 6 318. Умерли: 63", - говорится в сообщении.

По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В области с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.