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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573988428.html
В Воронежской области выявили 139 новых случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области выросло на 139, до 8644, количество летальных случаев увеличилось с 59 до... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
воронежская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694966_1142:0:2939:1011_1400x0_80_0_0_012cb6719d01f4328bfc3f5c3cec1175.jpg
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коронавирус в россии, воронежская область

В Воронежской области выявили 139 новых случаев COVID-19

09:11 07.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области выросло на 139, до 8644, количество летальных случаев увеличилось с 59 до 63, сообщает правительство региона.
По данным на понедельник, в Воронежской области COVID-19 был обнаружен у 8505 пациентов. Выздоровели 6302, умерли 59.
"Во вторник, 7 июля, официально подтверждено заражение 139 человек в регионе. Человек с подтверждённым диагнозом: 8 644. Выздоровели: 6 318. Умерли: 63", - говорится в сообщении.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В области с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
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Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВоронежская область
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09:15Правительство частично поддержало проект о штрафах РКН для поисковиков
09:11В Воронежской области выявили 139 новых случаев COVID-19
09:10В порту Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии
09:07Соседние страны предложили Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом
08:57Вывозной рейс из Сеула доставил более ста россиян во Владивосток
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