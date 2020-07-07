В Свердловской области нашли четыре изумруда стоимостью около $40 тысяч

Изумруды были найдены на ленте конвейера при сортировке камней. В настоящий момент самородки проходят оценку в Гохране РФ, их общая стоимость, по данным самой компании, может достигать 40 тысяч долларов.

"Масса четырех найденных на прииске изумрудов варьируется от 1 до 1,5 килограмма, стоимость – от 7 тысяч до 11 тысяч долларов. Камни имеют правильную форму, темно-зеленый цвет и хороший сорт. После того, как самородки пройдут оценку Гохрана РФ, будет принято решение об их продаже", - говорится в сообщении.

"Ростех" в лице "РТ-Капитал" – дочернего предприятия госкорпорации по работе с непрофильными и проблемными активами – с текущего года реализует новую стратегию развития "Мариинского прииска". Стратегия направлена на увеличение добычи драгоценных камней и повышение операционной эффективности предприятия до 2025 года. Благодаря этому с начала текущего года на прииске обнаружили уже шесть крупных изумрудов – это больше, чем за весь 2019 год, и вдвое выше показателей за 2018 год.