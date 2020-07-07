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В Свердловской области нашли четыре изумруда стоимостью около $40 тысяч
Сразу четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 килограмма найдены на Мариинском прииске госкорпорации "Ростех" в Свердловской области – это первая... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:18
ростех
свердловская область
экономика
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свердловская область
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ростех, свердловская область, экономика

В Свердловской области нашли четыре изумруда стоимостью около $40 тысяч

09:18 07.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКонвейерная лента изумрудоизвлекательной фабрики Мариинского прииска
Конвейерная лента изумрудоизвлекательной фабрики Мариинского прииска
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Конвейерная лента изумрудоизвлекательной фабрики Мариинского прииска. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сразу четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 килограмма найдены на Мариинском прииске госкорпорации "Ростех" в Свердловской области – это первая массовая находка камней такого качества за последние 20 лет, сообщила в понедельник госкорпорация.
Изумруды были найдены на ленте конвейера при сортировке камней. В настоящий момент самородки проходят оценку в Гохране РФ, их общая стоимость, по данным самой компании, может достигать 40 тысяч долларов.
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"Масса четырех найденных на прииске изумрудов варьируется от 1 до 1,5 килограмма, стоимость – от 7 тысяч до 11 тысяч долларов. Камни имеют правильную форму, темно-зеленый цвет и хороший сорт. После того, как самородки пройдут оценку Гохрана РФ, будет принято решение об их продаже", - говорится в сообщении.
"Ростех" в лице "РТ-Капитал" – дочернего предприятия госкорпорации по работе с непрофильными и проблемными активами – с текущего года реализует новую стратегию развития "Мариинского прииска". Стратегия направлена на увеличение добычи драгоценных камней и повышение операционной эффективности предприятия до 2025 года. Благодаря этому с начала текущего года на прииске обнаружили уже шесть крупных изумрудов – это больше, чем за весь 2019 год, и вдвое выше показателей за 2018 год.
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"Мы изменили настройки фракционного оборудования, что позволило нам увеличить размер камней с сохранением их природной формы в готовом сырье. Такие изумруды более востребованы и ценятся выше, чем мелкие камни", – цитирует пресс-служба объяснение генерального директора ООО "РТ-Капитал" Кирилла Федорова.
Мариинский прииск – одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в Российской Федерации. Оно славится уникальными находками, которые регулярно пополняют запасы государственного фонда драгоценных металлов. Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов, более 5 тонн бериллов.
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РостехСвердловская областьЭкономика
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